Nông dân thi kiến thức về an toàn thực phẩm

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội thi.

Tham gia Hội thi có 05 đội đến từ các xã: Tân Tú, Cẩm Giàng, Dương Phong, Quang Thuận và Quân Hà, mỗi đội có 05 thành viên. Các đội thi trải qua 03 phần thi: Giới thiệu, trả lời tình huống và thi trắc nghiệm. Trong phần thi giới thiệu, các đội thi bằng hình thức sân khấu hóa với nhiều tình huống, cách giải quyết tình huống thường gặp, qua đó lồng ghép tuyên truyền, vận động Nhân dân nghiêm túc thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng thực phẩm.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội xã Quân Hà, giải Nhì xã Tân Tú, 02 giải Ba thuộc về xã Dương Phong và Cẩm Giàng, giải Khuyến khích thuộc về xã Quang Thuận.

Hội thi “Tìm hiểu về kiến thức sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn năm 2024” được tổ chức nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân, hội viên, nông dân (đặc biệt là cơ sở nhỏ lẻ, hộ cá thể) tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn, loại trừ hiện tượng phân biệt sản xuất để ăn với sản xuất để bán. Hội thi cũng tuyên truyền sâu rộng Luật An toàn thực phẩm đến cán bộ, hội viên nông dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu nội dung, quy định của Luật; đồng thời tăng cường tính chủ động, chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng, các cấp, ngành trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Một số hình ảnh tại Hội thi:

Phần thi chào hỏi của đội thi xã Tân Tú.

Phần thi trả lời tình huống.