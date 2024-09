Nước sông Bắc Giang dâng cao kỷ lục, huyện Na Rì di tản gấp 08 hộ dân

Nước sông tràn bờ gây ngập sâu, buộc các hộ dân ở tổ nhân dân phố A, thị trấn Yến Lạc phải di dời.

Clip nước ngập sâu tại tổ nhân dân phố A, thị trấn Yến Lạc

Cụ thể, khoảng 15h chiều nay (08/9), lũ trên sông Bắc Giang đoạn qua thị trấn Yến Lạc dâng cao uy hiếp an toàn Trường PTDT Nội trú Na Rì và các hộ dân sinh sống gần cổng trường (thuộc tổ nhân dân phố A). Đến 18h, nước đã tràn vào khu dân cư, cổng trường PTDT Nội trú ngập sâu hơn 1m. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, UBND huyện Na Rì đã yêu cầu 08 hộ với gần 30 nhân khẩu di dời gấp; đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ bà con vận chuyển đồ đạc lên cao hoặc đến nơi an toàn. Tuyệt đối không quay về nhà ngủ cho đến khi lũ trên sông rút xuống ở mức an toàn.

Trước đó, chiều 07/9, UBND huyện Na Rì cũng đã chỉ đạo chính quyền xã Xuân Dương di tản tạm thời 06 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao thuộc thôn Khu Chợ (khu vực này hôm nay đã bị sạt lở).

Dãy nhà học bộ môn Trường PTDT Nội trú Na Rì ngập sâu trong nước (ảnh chụp lúc 18h30).

Clip nước lũ sông Bắc Giang đoạn qua thị trấn Yến Lạc dâng cao.

Chủ tịch UBND huyện Na Rì cho biết thêm: Đêm nay, các phòng, ban chuyên môn, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục ứng trực sẵn sàng ứng phó và giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn: Lũ trên sông Bắc Giang đoạn qua thị trấn Yến Lạc đã đạt đỉnh vào khoảng 18h30 phút tối nay, nếu không có mưa to ở thượng nguồn, lũ sẽ rút dần trong đêm nay./.