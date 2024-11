Pác Nặm khó giải ngân hết nguồn vốn các chương trình MTQG

Năm qua, huyện Pác Nặm tiếp tục sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG để hỗ trợ người dân trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế.

Năm 2024 huyện Pác Nặm được giao tổng kế hoạch vốn sự nghiệp các chương trình MTQG gần 108 tỷ đồng, bao gồm cả vốn chuyển nguồn từ những năm trước. Đến thời điểm này toàn huyện giải ngân đạt 20.471 triệu đồng, đạt hơn 20% kế hoạch, trong đó: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: giải ngân đạt 11.808/36.719 triệu đồng, đạt 32% kế hoạch vốn. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: giải ngân đạt 8.621/70.233 triệu đồng, đạt 12% kế hoạch vốn. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân đạt hơn 10% kế hoạch vốn.

Ông Đào Duy Hưng, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm trao đổi với phóng viên về giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG huyện Pác Nặm.

Ông Đào Duy Hưng, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết: Ngay từ đầu năm huyện đã chủ động thực hiện ngay kế hoạch, giải pháp. Tuy nhiên, có nhiều lý do khách quan nên giải ngân thấp, tiến độ chậm so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân vướng mắc trong thực hiện các chương trình MTQG là do có nhiều văn bản hướng dẫn nhưng quá trình tổ chức thực hiện còn sửa đổi, bổ sung dẫn đến lúng túng cho đội ngũ cán bộ; một số nội dung hướng dẫn thực hiện tầm vĩ mô, quá trình thực hiện chưa có sự thống nhất trong cách hiểu, gây lúng túng, mất nhiều thời gian.

Nguồn vốn Chương trình MTQG hỗ trợ để người dân làm đường giao thông nông thôn.

Hơn nữa, đối với huyện Pác Nặm phần lớn việc hỗ trợ phát triển sản xuất là hỗ trợ lợn giống cho người dân chăn nuôi. Dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 7 xã, 30 thôn đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất. Hơn nữa Luật Giá mới năm 2023 có hiệu lực từ 01/7/2024, hệ thống các văn bản về phân cấp thẩm định giá thay đổi, hết hiệu lực thi hành dẫn đến gây lúng túng, khó khăn cho các cơ quan, đơn vị địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, một số các dự án, nhiệm vụ mới bổ sung thực hiện trong tháng 10/2024 theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 hiện nay đang tập trung tổ chức thực hiện.

Huyện Pác Nặm đã ưu tiên nguồn vốn để thực hiện các dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn.

Huyện Pác Nặm cũng đã chỉ ra nguyên nhân chủ quan một phần do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt, chưa chủ động, còn thận trọng và sợ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn vốn các chương trình MTQG còn khó khăn trong tuyên truyền, vận động người dân hoàn thiện các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; đa số các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện được hỗ trợ nhà ở chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nên khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai.

Ông Đào Duy Hưng, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm nhận định: Với sự chỉ đạo sát sao và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện sẽ cố gắng đôn đốc các đơn vị, địa phương tập trung nhân lực, tăng cường công tác phối hợp, phấn đấu với quyết tâm cao nhất để đạt được tỷ lệ giải ngân trên 90% trở lên. Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn và các nguồn lực xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao. Tăng tính minh bạch và trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, đối với các đơn vị, địa phương trong việc triển khai chương trình./.