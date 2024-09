Pác Nặm tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản

BBK - Huyện Pác Nặm xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án trọng điểm. Do vậy, để tăng tốc và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, huyện đã khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ một số giải pháp và đạt được những kết quả tích cực.

Nhà thầu thi công hạng mục san nền thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm tập trung máy móc, phương tiện để thi công khi thời tiết thuận lợi.

Năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm tiếp tục giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư hơn 50 công trình (bao gồm các công trình chuyển tiếp từ năm 2023 sang). Tổng nguồn vốn được giao hơn 167 tỷ đồng. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên đến thời điểm này huyện Pác Nặm đã hoàn thành hơn 30 công trình, quyết toán đạt trên 50 tỷ đồng, được hơn 30% kế hoạch so với tổng nguồn vốn được giao. Theo lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm cho biết: Việc giải ngân chưa đạt theo kế hoạch chủ yếu do những tháng gần đây mưa nhiều nên ảnh hưởng đến khối lượng thi công.

Hạng mục công trình xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm, phần nền đường đã được đơn vị thi công hoàn thiện những công đoạn cuối.

Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm là công trình trọng điểm của huyện, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Mục tiêu xây dựng nhằm từng bước đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị khu trung tâm huyện, đồng thời tạo thêm quỹ đất ở đô thị hai bên các tuyến đường giao thông để thu hút dân cư tập trung theo định hướng phát triển. Theo ghi nhận, hiện nay các nhà thầu thi công xây dựng đang tranh thủ thời tiết nắng ráo, tập trung nhân lực, phương tiện máy móc để thực hiện hoàn thành các hạng mục theo hợp đồng với chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Hữu Ân, Đội trưởng Đội 3, Công ty Hồng Hà.

Theo ông Nguyễn Hữu Ân, Đội trưởng Đội 3 (Công ty Hồng Hà) - một trong những đơn vị đang thi công Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm cho biết: Sau khi ký hợp đồng với chủ đầu tư, đơn vị đã tập trung các nguồn lực, tập kết vật liệu để bảo đảm thi công đáp ứng về tiến độ và chất lượng. Khó khăn chung với các nhà thầu thi công là thời tiết mấy tháng gần đây mưa nhiều gây chậm tiến độ; giá một số loại vật liệu xây dựng và giá nhân công cao cũng ảnh hưởng đến nhà thầu. Mong muốn của nhà thầu thi công xây dựng là sớm được cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh giá cho các dự án về sau được thực hiện thuận lợi.

Ông Mông Thanh Mười, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm.

Theo ông Mông Văn Mười, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm cho biết: Đơn vị thường xuyên đôn đốc các đơn vị nhà thầu thi công xây dựng các công trình do huyện làm chủ đầu tư nhằm thực hiện theo đúng tiến độ nhưng vẫn bảo đảm về chất lượng. Khi khối lượng đạt quy định sẽ tiến hành nghiệm thu và thanh toán để tăng mức giải ngân nguồn vốn được giao, qua đó tạo điều kiện cho nhà thầu thi công có nguồn lực thực hiện tiếp các hạng mục công trình. Những khó khăn, vướng mắc do điều chỉnh hồ sơ, giải phóng mặt bằng đã được chủ đầu tư và đơn vị thi công kịp thời giải quyết nên đến nay nhìn chung việc thực hiện cơ bản thuận lợi theo kế hoạch. Khó nhất hiện nay chủ yếu là do thời tiết mưa nhiều, một số công trình bị ảnh hưởng, thiệt hại, đơn vị đang xem xét các phương án tháo gỡ.

Để giải ngân nguồn vốn theo tiến độ và thực hiện có hiệu quả, chất lượng công trình thi công, huyện Pác Nặm đã và đang tập trung một số giải pháp như: Bảo đảm các quy định về thủ tục hồ sơ thẩm định, phê duyệt dự án, đấu thầu và giải ngân vốn, giảm bớt các quy trình phức tạp không cần thiết. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các nhà thầu thi công, tránh tình trạng đình trệ do mặt bằng không được bàn giao đúng thời hạn. Đưa ra các chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân chậm trễ trong việc thực hiện các dự án và giải ngân vốn, đồng thời có cơ chế khuyến khích các đơn vị thực hiện tốt. Lựa chọn các nhà thầu và đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thi công đúng tiến độ và chất lượng, tránh việc dự án bị kéo dài./.