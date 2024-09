Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non Nguyên Phúc

BBK - Hòa cùng không khí chào đón năm học mới, sáng 05/9, bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 tại Trường Mầm non Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông.

Nhà trường chào đón trẻ mẫu giáo 3 tuổi nhập học.

Năm học 2024 – 2025, nhà trường có 07 lớp, tăng 01 nhóm lớp so với năm học trước, trong đó có 04 lớp mẫu giáo và 03 lớp mầm non với tổng số 115 học sinh. Trường gồm điểm chính và điểm trường phụ Nam Yên. Sau 29 năm xây dựng và phát triển, từ chỗ khó khăn về cơ sở vật chất, Trường Mầm non Nguyên Phúc đã được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện.

Bà Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh hồi trống khai giảng.

Vượt qua khó khăn, cán bộ giáo viên nhà trường không ngừng rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy và học, duy trì tốt phương châm "lấy trẻ làm trung tâm". Với sự nỗ lực của tập thể giáo viên, trường đã có nhiều thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua, luôn giữ vững công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Năm học 2024-2025, trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trao 20 suất quà "Tiếp bước cho em đến trường" của Hội Khuyến học tỉnh cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. bày tỏ niềm vui và tin tưởng rằng năm học mới này, với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước cùng sự nỗ lực của nhà trường, Trường Mầm non Nguyên Phúc sẽ phát huy nội lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ để sớm đạt chuẩn quốc gia theo đúng lộ trình.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng ở Trường Mầm non Nguyên Phúc:

Năm học mới 2024-2025, cô và trò Trường Mầm non Nguyên Phúc được học trong ngôi trường mới xây khang trang.

Tiết mục văn nghệ của các học sinh.