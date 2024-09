Phường Đức Xuân tiếp nhận hơn 305 triệu đồng ủng hộ khắc phục cơn bão số 3

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường đã nhấn mạnh những thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn phường thời gian qua và gần đây nhất là những thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi). Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn phường Đức Xuân (từ 30/4 đến 05/8/2024) ước trên 329,8 triệu đồng.

Ông Nông Viết Vỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đức Xuân, Trưởng ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn phường Đức Xuân phát biểu tại hội nghị.

Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Đức Xuân, sau khi tuyên truyền, vận động hưởng ứng Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, sơ bộ từ ngày 12 đến ngày 20/9/2024, với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, phường đã nhận được hơn 305 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm gồm mỳ tôm, sữa, nước lọc...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Đức Xuân, bà Lô Thị Kim tiếp nhận tiền ủng hộ của các tổ dân phố.

Số tiền và hàng quyên góp được, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Xuân sẽ chuyển tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bắc Kạn để phân bổ khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra trong thời gian qua./.