Quý III, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 9 trong vùng trung du miền núi phía Bắc

Tốc độ tăng trưởng chủ yếu trong ngành dịch vụ, cụ thể như: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 4,1%, xếp thứ 6 trong vùng TDMN phía Bắc, xếp thứ 16 so với cả nước. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 7,9%, xếp thứ 12 trong vùng TDMN phía Bắc, xếp thứ 44 so với cả nước (trong đó: Công nghiệp tăng trưởng 9,38%, xếp thứ 10 trong vùng TDMN phía Bắc, xếp thứ 35 so với cả nước); Khu vực dịch vụ tăng trưởng 9,38%, xếp thứ 5 trong vùng TDMN phía Bắc, xếp thứ 13 so với cả nước; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 6,97%.