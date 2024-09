Sử dụng điện an toàn, phòng tránh tai nạn điện mùa mưa bão

BBK - Hiện nay nhiều địa phương của tỉnh Bắc Kạn đang chống chọi với hoàn lưu của cơn bão số 3 (Yagi). Một trong những vấn đề mà người dân quan tâm sau khi lũ rút là việc khắc phục thiệt hại và sử dụng các thiết bị điện trong gia đình như thế nào cho an toàn.

Cán bộ, công nhân viên Điện lực Bắc Kạn tích cực tuyên truyền cho người dân về các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Để đề phòng tai nạn điện xảy ra, Điện lực Bắc Kạn khuyến cáo người dân cần chú ý: Khi thấy dây dẫn điện chạm vào tường, chạm vào cây xanh, chạm vào các vật liệu khác mà không có sứ cách điện thì không được đụng đến, phải thông báo ngay với đơn vị điện lực đang quản lý vận hành lưới điện trong khu vực để kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn ngừa xảy ra chạm chập, rò điện, phóng điện.

Dây dẫn điện đi xuyên tường vào nhà phải đặt trong ống nhựa hoặc ống sứ bảo vệ, không để nước mưa đọng lại trong ống hoặc chảy theo ống vào nhà. Dây dẫn điện không được chạm, cọ xát vào mái tôn hoặc các khung xà bằng kim loại.

Thường xuyên kiểm tra các đường dây, ổ điện trong gia đình, lắp đặt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống điện mặt trời trên mái nhà. Khi bị mưa ngập thì tốt nhất nên ngắt cầu dao điện toàn bộ nhà, đề phòng nước ngập các ổ điện, rò điện gây nguy hiểm. Không tự ý sửa chữa đường điện khi đang có mưa bão; không lên sân thượng khi đang mưa giông để thông tắc thoát nước vì có thể đường dây điện đi qua sân thượng, mái hiên rất nguy hiểm nếu rò điện.

Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nếu thấy không đảm bảo an toàn cần sửa chữa, thay thế ngay. Những khu vực có đường dây điện đi qua cần kiểm tra, không để điện truyền ra nhà cửa, cây cối, hàng rào hay xuống nước,… rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn cho con người, vật nuôi.

Các thiết bị điện bị ngấm nước, phải sấy khô mới được sử dụng. Khi người hoặc chân tay bị ướt không được tiếp xúc với điện. Khi thấy dây dẫn điện bị đứt, các thiết bị điện và trụ điện bị ngã đổ hoặc thấy nguy cơ mất an toàn thì không lại gần.

Trường hợp nhà bị ngập nước mà không cắt được điện thì phải đứng trên các nơi chưa bị ngập, gọi điện hoặc kêu cứu để mọi người báo cơ quan điện lực cắt điện. Không tự ý lội trong nhà dọn đồ đạc sẽ bị điện rò trong nước gây tai nạn chết người.

Khi có giông bão, mọi người phải tránh xa các bộ phận công trình điện, đặc biệt là không đứng dưới đường dây dẫn điện cao áp. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình lắp đặt các pa-nô quảng cáo có khả năng ngã đổ vào đường dây điện khi gió lớn cần phải gia cố chắc chắn để bảo đảm an toàn cho lưới điện và con người. Người dân, khi thấy hiện tượng bất thường tại các bộ phận công trình điện (như: dây điện đứt rơi xuống, cây đổ hoặc cành cây gãy đè vào đường dây, trạm điện; cột điện đổ, sứ vỡ, điện bị rò; nước ngập sát tủ điện trạm biến áp; nổ hoặc cháy cáp ngầm, đường dây hay trạm điện …) hãy tránh xa và khuyến cáo mọi người không được đến gần những vị trí nói trên, đồng thời báo ngay với điện lực địa phương trong thời gian nhanh nhất. Nghiêm cấm các hành vi khác gây mất an toàn điện theo quy định của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ.

Ứng phó với bão số 3 (Yagi), Tổng công ty Điện lực miền Bắc, công ty điện lực các tỉnh, điện lực các huyện, thành phố đang theo dõi và ứng trực để vận hành, xử lý sự cố, khôi phục lại điện trong điều kiện an toàn và nhanh nhất. Quý khách hàng chia sẻ, thông cảm với sự cố lưới điện do thiên tai. Khi có nguy cơ mất an toàn về điện hãy gọi Tổng đài: 19006769 để được hỗ trợ kịp thời./.