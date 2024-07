Tăng cường phòng cháy đối với nhà ở đô thị

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức hướng dẫn các kỹ năng PCCC cho người dân.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ, ngày 24/6/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh. Trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy; hoàn thiện hệ thống văn bản và đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho người dân để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác PCCC và CNCH. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy nổ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Tại tỉnh Bắc Kạn hiện có trên 79.400 hộ gia đình có nhà để ở và 3.854 hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp ngành, nòng cốt là lực lượng Công an tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và CNCH”. Các địa phương quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình PCCC và CNCH hoạt động hiệu quả như: Tổ liên gia an toàn PCCC; Điểm chữa cháy công cộng; Khu dân cư an toàn PCCC… Nhờ đó, các vụ cháy ở khu dân cư đã giảm rõ rệt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Trìu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: "Để tăng cường các biện pháp, giải pháp an toàn PCCC tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư, thời gian qua, chúng tôi đã tham mưu thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại các khu phố, tổ dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao. Phối hợp với Công an các địa phương tổ chức tập huấn kỹ năng, kiến thức PCCC cho các tổ liên gia, trang bị phương tiện PCCC phù hợp với các khu phố, địa điểm kinh doanh. Tăng cường tuyên truyền tới người dân thực hiện đúng các quy định về PCCC, không để xảy ra cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh".

Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao ý thức, thường xuyên tự kiểm tra nguy cơ cháy ngay tại nhà mình, chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra, dự kiến các lối thoát nạn khác ngoài cửa chính như ban công, sân thượng… Cần bố trí, sắp xếp vật dụng, hàng hóa gọn gàng, không che chắn, cản trở lối thoát nạn, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt tối thiểu 0,5m. Nơi chứa, chất hàng nguy hiểm về cháy nổ phải bố trí tách biệt với nơi ở, sinh hoạt. Bố trí riêng biệt hệ thống điện của khu vực sản xuất, kinh doanh và khu vực nhà ở gia đình; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy. Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định...

Dự báo trong mùa cao điểm nắng nóng, tình trạng cháy nổ còn diễn biến phức tạp. Ðể bảo đảm an toàn PCCC cho các khu dân cư, cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở, các địa phương cần phát huy tối đa hiệu quả mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Ðiểm chữa cháy công cộng để người dân tích cực tham gia, phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân tham gia PCCC và CNCH"./.