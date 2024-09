Thành phố Bắc Kạn cắt tỉa cây xanh khi siêu bão số 3 sắp đổ bộ

Thành phố Bắc Kạn tiến hành cắt tỉa cành cây trên nhiều tuyến đường.

Theo đó, nhằm bảo đảm an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra, thành phố Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn. Trong đó, chú trọng đến các cây xanh có kích thước lớn; thực hiện cắt tỉa, đốn hạ các cây xanh không bảo đảm an toàn như sâu, bệnh, già cỗi, bọng gốc, nghiêng, có khả năng gãy đổ gây nguy hiểm... Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác cắt tỉa cây xanh theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây; đặc biệt chú ý công tác gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để cây không bị nghiêng ngả, đổ khi có gió lớn. Đồng thời rà soát, chủ động ứng phó sạt lở ta luy, mưa lũ.../.