BBK - Ngày 24/4, tại Trường Mầm non Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thi "Nhân viên nuôi dưỡng giỏi" cấp học mầm non tỉnh Bắc Kạn, năm học 2023 - 2024.

Quang cảnh khai mạc hội thi.

Tham dự hội thi có 24 nhân viên nuôi dưỡng đại diện cho gần 300 nhân viên nuôi dưỡng tại các trường mầm non của 8 huyện, thành phố trong tỉnh.

Các thí sinh tham gia thi 2 nội dung, bao gồm: Thi kiểm tra năng lực bằng hình thức trắc nghiệm những kiến thức về trường mầm non; các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng; nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, sức khỏe cho trẻ em trong Chương trình Giáo dục mầm non và thi thực hành chế biến món ăn phụ.

Các thí sinh đã thể hiện tài năng, sự khéo léo và kinh nghiệm của mình trong công tác chế biến bữa ăn cho trẻ.

Sau một ngày diễn ra sôi nổi, Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp học mầm non tỉnh Bắc Kạn năm học 2023-2024 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc hội thi, 24 thí sinh đã được Ban tổ chức đánh giá đạt danh hiệu nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp tỉnh.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh và nhà tài trợ tặng quà cho các thí sinh.

Phát biểu tại Hội thi, Bà Đào Thị Mai Sen, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Việc tổ chức Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp học mầm non tỉnh Bắc Kạn năm học 2023-2024 nhằm tạo cơ hội cho đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng các trường mầm non trao đổi, học tập, củng cố, nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng chế biến các món ăn cho trẻ mầm non, hoàn thiện năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao chứng nhận “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp học mầm non tỉnh Bắc Kạn năm học 2023-2024.

Bà Đào Thị Mai Sen đề nghị: Sau hội thi, những nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp tỉnh trở về trường tiếp tục phấn đấu rèn luyện tay nghề, không ngừng trau dồi chuyên môn, cùng giúp đỡ đồng nghiệp làm tốt hơn nữa việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong từng bữa ăn, giấc ngủ của trẻ hằng ngày, xứng đáng với danh hiệu được trao.../.