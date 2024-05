Thông tin về sự cố cầu phao trên hồ Ba Bể

BBK - Trưa 26/5, cầu phao tại điểm bán hàng khu vực Tọt Còn trong Khu du lịch hồ Ba Bể bị gãy, lật làm một số khách du lịch trong hành trình tham quan đền An Mạ bị rơi xuống nước. Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể đã thông tin với phóng viên về sự việc này.

Sự cố gãy cầu phao được ứng cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 26/5, trong Khu du lịch hồ Ba Bể xảy ra sự cố gây lật cầu phao tại điểm bán hàng khu vực Tọt Còn. Tình huống này khiến 20 khách du lịch trong hành trình vào tham quan đền An Mạ bị rơi xuống nước. Ngay khi xảy ra sự cố, Tổ An ninh, trật tự, cứu nạn, cứu hộ (Ban Quản lý Khu du lịch Ba Bể) đã kịp thời có mặt, phối hợp với các chủ phương tiện (xuồng máy) và du khách tổ chức ứng cứu, đưa toàn bộ 20 khách du lịch gặp nạn lên vị trí an toàn.

Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Ba Bể cùng lãnh đạo BQL Khu du lịch Ba Bể đã tới hiện trường thăm nắm, kiểm tra sự cố, thăm hỏi, động viên số du khách bị nạn. Huyện chỉ đạo BQL Khu du lịch Ba Bể trao đổi, thống nhất phương án hỗ trợ tài sản đối với những du khách bị ảnh hưởng do sự cố (nếu có).

Nguyên nhân bước đầu xác định do du khách lên cầu phao cùng lúc đông người dẫn đến rung lắc mạnh nên cầu bị gãy, lật. Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục sự cố, tránh để những sự việc đáng tiếc kể trên tái diễn, đảm bảo các điều kiện an toàn nhất để đón tiếp du khách trong thời gian tới./.