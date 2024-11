Thu nhận hồ sơ cấp Căn cước cho phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh

BBK - Thực hiện Kế hoạch cấp Căn cước cho phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh năm 2024, mới đây, Trại Tạm giam Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Bắc Kạn tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 18 phạm nhân.