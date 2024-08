Tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên BCĐ 389 của tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 64.185 vụ việc vi phạm (giảm 2,82% so với cùng kỳ). Trong đó, phát hiện, bắt giữ 6.042 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 172,28% so với cùng kỳ); 55.133 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (giảm 9,7 so với cùng kỳ); 3.010 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ (tăng 8,55% so với cùng kỳ); thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6.066 tỷ đồng (giảm 7,53% so với cùng kỳ); khởi tố hình sự 650 vụ (giảm 44,25% so với cùng kỳ), 1.913 đối tượng (giảm 18,82% so với cùng kỳ).

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã tham luận tập trung làm rõ những bài học kinh nghiệm và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh đối với các hoạt động vi phạm về lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả; mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm, hàng lậu qua cảng hàng không, biên giới, cửa khẩu quốc tế...

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá, công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cơ bản ổn định, không có vụ việc nổi cộm, gay gắt. Bên cạnh các mặt hàng vi phạm có tính chất truyền thống có một số mặt hàng mới như thương mại điện tử, vi phạm bản quyền, mặt hàng khoáng sản.

Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, các cấp trong thực thi nhiệm vụ, cung cấp thông tin; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền nâng cao ý thức người tiêu dùng, để người tiêu dùng trở thành người tiêu dùng thông minh…/.