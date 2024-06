Tiếp tục rà soát, xem xét hỗ trợ xây dựng 500 nhà Đại đoàn kết

BBK - Chiều 04/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an tỉnh họp xét và lựa chọn các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để triển khai Chương trình xây dựng 500 nhà Đại đoàn kết từ kinh phí của UBND tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh đã họp, xét và lựa chọn được gần 300 trong tổng số 615 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở để hỗ trợ làm nhà. Tại Hội nghị, các đại biểu đã lựa chọn thêm số hộ còn lại để đảm bảo đủ 500 hộ được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết theo kế hoạch.

Chương trình hỗ trợ 500 nhà ở từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn do UBND tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ với số tiền 30 tỷ đồng và giao cho Công an tỉnh thực hiện. Nhà Đại đoàn kết là nhà ghép, đảm bảo tiêu chí 3 cứng, theo mẫu chung của Bộ Công an, sau khi thực hiện sẽ bàn giao theo hình thức chìa khóa trao tay, giá trị mỗi căn là 60 triệu đồng.

Theo kế hoạch, sau khi lựa chọn xong, các đơn vị chủ trì và phối hợp sẽ đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành, bàn giao 250 căn nhà trước ngày 30/7/2024. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự kiến đến hết tháng 12/2024, toàn bộ 500 căn nhà ở sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng./.