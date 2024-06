[Tin cập nhật] 3.133 thí sinh Bắc Kạn hoàn thành bài thi đầu tiên

BBK - Cùng với cả nước, sáng 27/6, 3.133 thí sinh của tỉnh Bắc Kạn bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, vắng 30 em so với số thí sinh đăng ký thi môn này.

Kiểm tra tại 03 Điểm thi: Trường THPT Bắc Kạn; Trường THPT Chuyên Bắc Kạn (địa điểm thi tại Trường Trung học cơ sở Bắc Kạn và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh, ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn đánh giá: Tình hình buổi thi môn Ngữ văn diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Tỉnh đoàn Bắc Kạn cũng triển khai, thành lập nhiều đội hình tình nguyện để hỗ trợ, tiếp sức thí sinh và người nhà thí sinh có kỳ thi an toàn.

Kết thúc môn thi đầu tiên (môn Ngữ văn), nhiều thí sinh dự thi tại các điểm thi trong tỉnh cho biết đề thi hơi dài, nhưng không quá khó và tự tin có thể đạt được điểm cao.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn, kết thúc môn thi đầu tiên, toàn tỉnh không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Chiều nay các thí sinh tiếp tục thi môn Toán, với thời gian làm bài 90 phút.

Một số hình ảnh buổi thi đầu tiên tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Bắc Kạn:

Cũng trong sáng 27/6, ông Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh và đoàn công tác đi kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

Theo đó, đoàn đã đi kiểm tra tại 2 điểm thi là Trường THCS&THPT Bình Trung và Trường THPT Chợ Đồn.

Kiểm tra tại điểm thi Trường THCS & THPT Bình Trung.

Tại điểm thi Trường THCS & THPT Bình Trung có 108 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 95 thí sinh của trường, 13 thí sinh tự do. Trong buổi thi Ngữ Văn sáng 27/6 vắng 3 thí sinh đều là thí sinh tự do.

Tại điểm thi Trường THPT Chợ Đồn có 364 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 20 thí sinh tự do. Đối với môn Ngữ văn có 360 thí sinh đăng ký dự thi, có mặt 356, vắng 4 (trong đó có 03 thí sinh khuyết tật, 01 thí sinh tự do).

Kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Chợ Đồn.

Qua kiểm tra, thăm nắm, công tác tổ chức thi tại 2 điểm thi được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đúng quy chế. Các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ cho công tác thi cử đảm bảo đầy đủ. Huyện Chợ Đồn đã bố trí đầy đủ nhân lực hỗ trợ tiếp sức mùa thi cho các thí sinh dự thi...

Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi khu vực thi Trường THPT Chợ Đồn sau khi hoàn thành môn thi Ngữ Văn sáng 27/6.

Tại các điểm kiểm tra, ông Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh đề nghị các điểm thi thực hiện nghiêm quy chế thi, không được chủ quan; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan. Bên cạnh đó, các lực lượng tham gia tại các điểm thi phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện cho thí sinh tham gia kỳ thi thuận lợi nhất; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và xung quanh khu vực thi…/.

Sáng 27/6, Đoàn kiểm tra do ông Sầm Văn Du, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT tỉnh làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 trên địa bàn huyện Ngân Sơn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, huyện Ngân Sơn có 2 điểm thi, với 225 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí 10 phòng thi. Các điểm thi đặt tại Trường THCS&THPT Nà Phặc (thị trấn Nà Phặc) và Trường THPT Ngân Sơn (thị trấn Vân Tùng). Trong buổi sáng 27/6 có 05 thí sinh tự do vắng mặt tại 2 điểm thi.

Đoàn kiểm tra động viên lực lượng tiếp sức mùa thi.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị cho kỳ thi như nhân lực, cơ sở vật chất, an toàn giao thông tại các điểm thi... diễn ra chu đáo; nhà trường đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các đội tình nguyện để tiếp sức cho các thí sinh dự thi.

Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tỉnh kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Ngân Sơn.

Ông Sầm Văn Du, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực tại các điểm thi được đảm bảo theo quy định; đề nghị các thành viên tham gia công tác thi kiểm tra cẩn thận, chu đáo từng chi tiết, nội dung theo quy định, không chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ, thực hiện đúng quy chế; tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh tham gia kỳ thi.../.