[Tin cập nhật] Các cơ quan, đơn vị tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

Sáng 11/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ phát động chương trình quyên góp, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cùng chung tay hỗ trợ Nhân dân chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra.

Bão số 3 đã khiến 213 ngôi nhà bị tốc mái, 11 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp, và hàng trăm héc-ta đất nông nghiệp bị tàn phá. Nhiều khu vực tại xã Nam Cường (huyện Chợ Đồn) và xã Nam Mẫu (huyện Ba Bể) đã bị cô lập hoàn toàn do ngập úng, đẩy nhiều gia đình vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn quyên góp giúp đỡ Nhân dân bị ảnh hưởng do bão số 3.

Hưởng ứng lễ phát động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh, tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã thể hiện trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, tương trợ bằng việc tham gia hoạt động quyên góp ngay trong buổi sáng ngày 11/9.

Ông Hà Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn khẳng định: “Trong thời điểm khó khăn này, sự đoàn kết của toàn tỉnh là vô cùng quan trọng. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên tinh thần và vật chất quý báu giúp bà con vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ luôn đồng hành cùng Nhân dân trong công cuộc khôi phục sau thiên tai.”

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tham gia quyên góp, hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Sau phát động, đến cuối ngày, Sở đã thu được hơn 19 triệu đồng tiền ủng hộ. Số tiền này sẽ được chuyển tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, giúp bà con sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống./.

(Nông Vui - Hương Liễu)

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 11/9, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão số 3.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ phát động.

Quang cảnh Lễ phát động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão số 3, do Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức.

Buổi Lễ phát động được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương với hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn.

Trước khi bắt đầu Lễ phát động, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm chia sẻ sự mất mát, đau thương với gia đình các nạn nhân và ghi nhận tấm gương dũng cảm hy sinh của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phòng, chống cơn bão số 3.

Trong những ngày qua, cơn bão số 3 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17 đã gây gió mạnh, mưa lớn, xảy ra ngập lụt nặng tại các đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Hậu quả, tính đến 9h ngày 11/9, đã có 292 người chết và mất tích, trong đó có một số cán bộ, chiến sĩ LLVT đã anh dũng hy sinh. Bão lũ đã làm sập, trôi, ngập nước hàng nghìn ngôi nhà, có nơi cả bản, hàng nghìn héc - ta lúa, hoa màu bị ngập, nhiều công trình bị cuốn trôi gây thiệt hại nhiều nghìn tỷ đồng, đường giao thông bị ngập lụt, sạt lở, chia cắt, cô lập...

Với tinh thần chủ động, sẵn sàng, tích cực, quyết liệt trong công tác phòng, chống, cứu nạn, cứu hộ (CNCH), bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), lực lượng CAND đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, triển khai nhiều biện pháp ứng phó với thiên tai. Công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời tuyên truyền, chủ động sơ tán, di dời dân ở những khu vực nguy hiểm; bố trí cán bộ, chiến sĩ đảm bảo ANTT; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng CNCH. Trong bão lũ, đã xuất hiện nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, vượt gian nan, anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu người, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Kạn tích cực tham gia giúp người dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, hiện nay tình hình sau bão và hoàn lưu sau bão liên tiếp gây mưa, lũ lớn kéo dài, tiếp tục gây nhiều hậu quả phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có nhiều hậu quả tiềm ẩn về ANTT. Dù đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các lực lượng chức năng quan tâm hỗ trợ, nhưng hoàn cảnh người dân vùng bão, lũ lụt vẫn hết sức khó khăn do mất người thân, mất nhà cửa, bị cô lập, thiếu lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh...

Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân; thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ Trưởng Trần Quốc Tỏ đã phát động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND từ Trung ương đến cơ sở xã, phường, thị trấn tích cực hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra, tri ân, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh, bị thương khi thi hành nhiệm vụ ở vùng tâm bão đi qua và mưa lũ kéo dài với tinh thần khẩn trương, ý nghĩa sâu sắc và hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tham gia ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão số 3.

Để tiếp tục chủ động bảo đảm ANTT, ứng phó, CNCH và khắc phục hậu quả bão, mưa lũ kéo dài, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả về chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống, khắc phục, CNCH theo chức năng, nhiệm vụ, theo địa bàn được phân công quản lý.

Ngay sau khi Bộ Công an phát động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão số 03, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức “Lễ phát động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão số 03 gây ra trên địa bàn tỉnh” trong toàn lực lượng. Đại tá Hà Văn Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì Lễ phát động. Cùng dự có Ban Giám đốc Công an tỉnh, tập thể lãnh đạo, chỉ huy cấp đội và toàn thể cán bộ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tham gia tại Lễ phát động đã ủng hộ được hơn 126 triệu đồng. Công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng tiếp tục ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão số 03 gây ra./.

(Ngọc Ánh - Nam Phong)