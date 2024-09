Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị triển khai các giải pháp tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Tham dự tại điểm cầu trung tâm có ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN, lãnh đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) có trụ sở chính tại miền Bắc.

Hội nghị được kết nối đến điểm cầu của 26 NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Tại điểm cầu Bắc Kạn, có ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: Theo số liệu thống kê đến ngày 17/9, tác động của cơn bão số 3 rất nặng nề, đặc biệt trên địa bàn 26 tỉnh, thành phố phía Bắc, gây thiệt hại đối với nền kinh tế là trên 50.000 tỷ đồng, dự báo làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế là 0,15%, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Đối với ngành ngân hàng, dư nợ của TCTD bị ảnh hưởng do bão số 3 khoảng 100.000 tỷ đồng. NHNN đã chủ động bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, ngay lập tức ban hành văn bản yêu cầu các TCTD rà soát dư nợ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và chủ động thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do bão số 3 như: Miễn giảm lãi, phí, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, triển khai các chương trình cho vay mới với lãi suất thấp hơn 0,5-2%; bên cạnh đó, thực hiện công tác an sinh xã hội từ thiện, đóng góp vào Quỹ cứu trợ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gần 40 tỷ đồng…

Đại diện lãnh đạo địa phương tham gia phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình cung cấp thêm một số thông tin về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 tại địa phương với tổng thiệt hại ước tính khoảng 883,55 tỷ đồng. Thống kê sơ bộ của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đến ngày 18/9/2024, có 165 khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với tổng dư nợ bị ảnh hưởng là 500 tỷ đồng, chiếm 3,4% tổng dư nợ tín dụng toàn địa bàn. Dư nợ bị ảnh hưởng chủ yếu là các dự án thủy điện do sạt lở công trình, hư hỏng thiết bị, đổ gãy cột điện, các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở, cửa hàng, nhà xưởng, cây trồng, vật nuôi…

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn kiến nghị, đề xuất với NHNN Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các TCTD triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ đối với khách hàng bị thiệt hại theo quy định, phù hợp với các nhóm đối tượng khách hàng bị thiệt hại và cho vay mới với lãi suất thấp để doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đề nghị ngành Ngân hàng tiếp tục quan tâm, bố trí các nguồn vốn, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 như tài trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, cầu dân sinh, trường, lớp học…

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình, thảo luận, thống nhất các giải pháp của toàn ngành ngân hàng, nhanh chóng tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ, triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn hệ thống; các TCTD cam kết, chủ động bằng nguồn lực của Ngân hàng, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, góp phần ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội./.