Trường Mầm non Thuần Mang khai giảng năm học mới

BBK - Sáng 05/9, Trường Mầm non Thuần Mang (Ngân Sơn) tổ chức khai giảng năm học 2024 - 2025. Đến dự có bà Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc tỉnh và huyện Ngân Sơn.

Bà Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới 2024 - 2025.

Trường Mầm non Thuần Mang có 01 điểm trường chính và 04 điểm trường lẻ, gồm: Cốc Ỏ, Đông Tạo, Nà Chúa và Khuổi Lầy. Với sự nỗ lực chung, trong năm học 2023 - 2024 vừa qua, nhà trường đạt nhiều thành tích tiêu biểu trên các mặt công tác. Cụ thể, duy trì 100% trẻ đến trường đảm bảo an toàn về mọi mặt; 100% trẻ học 02 buổi/ngày; 100% trẻ được cân đo, khám sức khỏe định kỳ; 100% trẻ được đánh giá theo các lĩnh vực phát triển; trên 96% trẻ được ăn bán trú...

100% cán bộ giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu thi đua từ "Lao động tiên tiến" trở lên (15/19 đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 04/19 đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở). Tháng 12/2023 nhà trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2, đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

Bà Trần Thị Lộc cùng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đào Thị Mai Sen trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho 20 trẻ của Trường Mầm non Thuần Mang.

Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 10 nhóm, lớp (02 nhóm trẻ; 08 lớp mẫu giáo 08 lớp), với tổng số 161 trẻ (nhà trẻ 45, mẫu giáo 116). Từ kết quả đã đạt được, nhà trường xác định tiếp tục thi đua “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện” và phong trào "Đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập" nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức nhà giáo; chú trọng công tác giáo dục quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non sửa đổi, bổ sung, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ, thực hiện tốt các chuyên đề trọng tâm của năm học, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.

Năm học 2024 - 2025, Trường Mầm non Thuần Mang phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Tiếp tục triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Phấn đấu giữ vững chất lượng kiểm định giáo dục mức độ 2, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Cô giáo Doanh Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thuần Mang

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới 2024 - 2025 và tặng quà cho nhà trường.

Tại lễ khai giảng, 20 trẻ được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" của Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo huyện Ngân Sơn tặng 10 suất quà.../.

Một số hình ảnh tại lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 của Trường Mầm non Thuần Mang:

Bà Trần Thị Lộc tặng quà của tỉnh cho Trường Mầm non Thuần Mang.

Tiết mục văn nghệ do giáo viên và trẻ biểu diễn tại lễ khai giảng.

Ông Nông Bình Cương, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn tặng 10 suất quà tại lễ khai giảng.