BBK - Trong các ngày từ 27-30/8, Bảo hiểm Xã hội huyện Chợ Mới tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) cho các thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các xã (Yên Hân, Mai Lạp, Thanh Mai và Thanh Vận).

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Thanh Vận

Tại các buổi tuyên truyền, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được cơ quan BHXH huyện phổ biến quyền lợi, chế độ khi tham gia BHXH, BHYT. Do đặc thù công việc bán chuyên trách, phần lớn thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Do đó, việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là điều hết sức cần thiết, giúp họ có cơ hội tiếp cận với quyền lợi về hưu trí và tử tuất; hai chế độ bảo hiểm quan trọng nhằm đảm bảo cuộc sống khi về già hoặc trong trường hợp rủi ro; giảm thiểu chi phí khi khám chữa bệnh, đảm bảo họ có thể tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết mà không phải lo lắng về gánh nặng tài chính.

Kết quả, thông qua các buổi tuyên truyền đã phát triển BHXH tự nguyện 20 đối tượng tham gia. Trong thời gian tới, BHXH huyện Chợ Mới tiếp tục tuyên truyền, vận động các thành viên trong Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các xã còn lại trên địa bàn huyện tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.