Tuyên truyền xoá bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới trong cộng đồng

Truyền thông tại thôn Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh (Bạch Thông).

Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, trong đó có phụ nữ DTTS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Hội. Do đó, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh chủ động tham mưu triển khai, thực hiện Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (Dự án 8) với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm của đối tượng tham gia.

Hội chú trọng công tác tuyên truyền trên các nhóm Zalo, fanpage và trang thông tin điện tử của Hội để cập nhật, chia sẻ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện nếp sống văn hóa mới; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan… đến hơn 35.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân.

Thông qua các hội thi, giao lưu, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề… Hội truyền thông góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; từng bước hạn chế tình trạng bạo lực gia đình; vận động hội viên, phụ nữ, người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện các chương trình, hoạt động do địa phương triển khai; chú trọng phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh, nêu gương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Công tác tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cấp huyện, xã và cán bộ các thôn ở địa bàn thực hiện Dự án 8 cũng được Hội LHPN tỉnh tập trung thực hiện. Đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức được gần 40 hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 8, hướng dẫn xây dựng mô hình tổ truyền thông cộng đồng, mô hình câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới... cho trên 2.000 lượt cán bộ Hội Phụ nữ các cấp, cán bộ trong hệ thống chính trị của cấp huyện, cấp xã tham gia.

Song song với hoạt động truyền thông, tập huấn, công tác khảo sát, thu thập thông tin, rà soát nắm thông tin, nhu cầu trong hội viên, phụ nữ, người dân vùng đồng bào DTTS về kiến thức và công tác tuyên truyền, vận động bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; các mô hình tăng quyền năng kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới... cũng được các cấp Hội Phụ nữ quan tâm, thực hiện hiệu quả.

Với mục tiêu giúp người dân, phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, mô hình Tổ truyền thông cộng đồng (một trong 4 mô hình trọng tâm của Dự án 8) đã được các cấp Hội LHPN tích cực triển khai thực hiện. Bên cạnh tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt tập thể, các tổ truyền thông cộng đồng còn phối hợp với cán bộ địa phương tìm hiểu, nắm bắt rõ tình trạng của từng gia đình, kịp thời đưa ra giải pháp hỗ trợ, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Từ đó, đời sống của nhiều phụ nữ tại địa phương đã có sự thay đổi tích cực rõ rệt.

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục tạo sức lan tỏa và đồng bộ trong xây dựng, thành lập các mô hình Tổ truyền thông cộng đồng; phát huy vai trò của các mô hình trong công tác tuyên truyền, vận động và các hoạt động truyền thông nhằm thúc đẩy một cách mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Từ đó xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào DTTS với Đảng và Nhà nước./.