Ba Bể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu bế mạc.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đại tá Ngô Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Tổng đạo diễn diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Bể; Đại tá Tạ Văn Thiện, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Cuộc diễn tập của huyện Ba Bể diễn ra trong thời điểm các cấp, các ngành, các địa phương đang tập trung thực hiện những nhiệm vụ của năm 2024, đồng thời tổ chức khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra. Dù khối lượng công việc nhiều, thời tiết diễn biến phức tạp, sau hơn 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập KVPT huyện Ba Bể mang mật danh BB-24 đã hoàn thành nội dung, chương trình và đảm bảo an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả huyện Ba Bể đạt được trong cuộc diễn tập.

Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ba Bể cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung: Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện những vấn đề còn hạn chế thông qua diễn tập; coi trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng - quân sự địa phương của đội ngũ cán bộ cơ quan Quân sự, Công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong toàn huyện; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ huyện và các xã, thị trấn đã được phê duyệt; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở các cấp.

Chủ tịch UBND huyện Ba Bể tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại phương án tác chiến của các cấp cho phù hợp với nhiệm vụ và tình hình cụ thể của địa phương, bảo đảm thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời bình, giữ gìn được ổn định về chính trị - trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết.

Tiếp tục coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh và Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp; bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và quản lý, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ hằng năm; nâng cao chất lượng thực hiện công tác bồi dưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo phân cấp nhằm không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm và năng lực xây dựng, phát triển nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Ngay sau khi kết thúc diễn tập, chú trọng làm tốt công tác thu hồi văn kiện, tài liệu; vũ khí trang bị.... Chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyên truyền bảo đảm nâng cao ý thức cho toàn dân về công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, bảo đảm yếu tố giữ bí mật nội dung diễn tập; Giải quyết tốt những vướng mắc, hậu quả phát sinh trước, trong và sau diễn tập. Nhanh chóng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm còn lại của địa phương đã được xác định trong năm 2024.

Tại buổi bế mạc, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Bể năm 2024./.