Bắc Kạn: 59 khách hàng trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn trao tay - Vận may bất ngờ”

BBK - Sáng 23/12, Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn tổ chức Lễ trao giải thưởng “Hóa đơn trao tay – Vận may bất ngờ” của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho 59 khách hàng tại tỉnh Bắc Kạn đã may mắn trúng giải.

Các đại biểu, khách hàng tham dự buổi lễ trao giải chương trình "Hóa đơn trao tay - Vận may bất ngờ tại Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn.

"Hóa đơn trao tay - Vận may bất ngờ” là chương trình khuyến mại được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) triển khai trên toàn quốc, từ ngày 22/9 đến hết ngày 30/11/2024, áp dụng đối với khách hàng cá nhân không kinh doanh, sử dụng phương tiện giao thông đường bộ có biển số xe, mua xăng dầu có giá trị từ 500.000 đồng trở lên và có Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn) tại các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc 62 Công ty/Chi nhánh Xăng dầu trực thuộc Petrolimex. Kết thúc chương trình, ngày 10/12/2024, Petrolimex đã tổ chức lễ quay số trúng thưởng để tìm ra khách hàng may mắn. Theo đó, có 59 khách hàng may mắn trúng thưởng khi mua xăng, dầu tại cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex Bắc Kạn.

Ông Đỗ Hoài Nam, Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn phát biểu tại buổi lễ.

Cụ thể, 01 khách hàng trúng giải Nhất, được nhận giải thưởng là xe máy Honda SH 125i; 03 khách hàng trúng giải Nhì, được nhận giải thưởng xe máy Yamaha Latte; 05 khách hàng trúng giải Ba, được nhận giải thưởng là xe đạp Giant Escape; 50 khách hàng trúng giải may mắn, được nhận phiếu mua xăng dầu trị giá 1 triệu đồng.

Trao giải Nhất cho ông Nguyễn Văn Tuynh, địa chỉ xã Mỹ Phương, Huyện Ba Bể (Bắc Kạn), giải thưởng là 01 chiếc xe Honda SH 125i.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hoài Nam, Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn cho biết: “Với uy tín thương hiệu Petrolimex, cùng truyền thống gần 28 năm xây dựng và trưởng thành, Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn không ngừng nỗ lực, phát triển để phục vụ Quý khách ngày càng chuyên nghiệp. Đến nay đơn vị đã có hệ thống kinh doanh lớn mạnh với 25 cửa hàng xăng dầu; 05 trung tâm doanh gas; 01 trung tâm kinh doanh dầu mỡ nhờn trực thuộc và hệ thống khách hàng phân phối trên toàn tỉnh. Chi nhánh cam kết sẽ cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất đến quý khách hàng với chủ trương: “Hợp tác cùng có lợi - để tiến xa hơn, đơn vị luôn thực hiện tốt quy định chính sách pháp luật, có trách nhiệm với địa phương. Hằng năm đơn vị luôn nằm trong top những đơn vị nộp ngân sách nhiều nhất cho tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ phát kinh tế địa phương, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ hộ nghèo, trong năm cùng với sự hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng 100 căn nhà cho các hộ nghèo, hỗ trợ thiệt hại cơn bão số 3 Yagi và rất nhiều hoạt động khác đã được thực hiện”.

Chương trình "Hóa đơn trao tay - Vận may bất ngờ” nhằm tạo thói quen tiêu dùng văn minh, khuyến khích khách hàng là cá nhân không kinh doanh lấy hóa đơn sau khi mua xăng, dầu tại cửa hàng Petrolimex để đảm bảo được quyền lợi của khách hàng khi xuất hiện vấn đề trong giao dịch thương mại... Petrolimex Bắc Kạn cam kết mạnh mẽ trong việc mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Một số hình ảnh trao giải Chương trình "Hóa đơn trao tay - Vận may bất ngờ":

Trao giải Nhất cho khách hàng là 01 chiếc xe máy Honda SH 125i.

Trao 03 giải Nhì cho 03 khách hàng gồm 03 chiếc xe máy Yamaha Latte.