Bắc Kạn gặp mặt lãnh đạo tiền nhiệm và sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu nhân dịp Quốc khánh 02/9

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về kết quả nổi bật của Bắc Kạn trong 08 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Theo đó về kinh tế: Diện tích trồng rừng đạt 4.741ha, vượt 36% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.215 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch, tăng 14,53% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 6.577 tỷ đồng, đạt 78,39% kế hoạch, tăng 15,19% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước 564 tỷ đồng, đạt 58% dự toán Trung ương giao, 53% dự toán tỉnh giao; các chương trình MTQG đang tích cực được triển khai góp phần nâng cao đời sống, tạo sinh kế cho người dân…

Đồng chí Hà Văn Khoát, nguyên Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng trước bước phát triển mới của tỉnh.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Cơ quan chức năng chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai các văn bản mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển Đảng được thực hiện theo quy định…

Về nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt 14 nội dung trên các lĩnh vực nhằm góp phần bảo đảm thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch trong năm 2024.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ vui mừng với những thành quả Bắc Kạn đạt được trong những năm qua. Điều này thể hiện rõ qua thu ngân sách tăng khoảng 80 lần so với thời kỳ mới tái lập tỉnh; các chuỗi liên kết sản xuất thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP được quan tâm phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững; y tế, giáo dục, bảo đảm sinh xã hội có chuyển biến tích cực…

Nhiều ý kiến tâm huyết được các đại biểu chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, quan trọng, các đại biểu còn băn khoăn, trăn trở với tình hình phát triển chung của tỉnh. Đáng chú ý là những ý kiến về ý thức, trách nhiệm, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức; tiềm năng lợi thế về du lịch chưa được phát huy; lãng phí trụ sở làm việc sau sáp nhập đơn vị hành chính; hiệu quả công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi…

Hiến kế cho tỉnh, các vị lãnh đạo tiền nhiệm, sĩ quan cấp tướng nghỉ hưu cho rằng, Bắc Kạn cần tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả hơn nữa lợi thế về kinh tế rừng, tiếp cận sâu hơn với tín chỉ cacrbon; tăng cường đầu tư du lịch hồ Ba Bể; có giải pháp thu hút nhân lực chất lượng cao; phát huy sức mạnh nội lực từ chính người dân và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có bí thư chi bộ và trưởng thôn…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau hơn 27 năm tái lập tỉnh, Bắc Kạn có bước phát triển vượt bậc về nhiều mặt. Thành quả này có đóng góp của toàn bộ hệ thống chính trị và Nhân dân, trong đó có các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ quyết tâm cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng lòng vượt khó khăn, khắc phục hạn chế để giữ vững và phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám, xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng phát triển. Đồng chí cũng mong muốn các vị lãnh đạo tiền nhiệm, sĩ quan cấp tướng nghỉ hưu tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm, hiến thêm những kế sách hay giúp tỉnh đi lên./.