Bắc Kạn sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP về khu vực phòng thủ

Tới dự có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong 5 năm (2019 – 2024), cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định số 21/2019/NĐ-CP về khu vực phòng thủ; tạo được sự đồng bộ, thống nhất, xác định được vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ xây dựng và hoạt động trong khu vực phòng thủ trong tình hình mới.

Công tác phối hợp, tham mưu của cơ quan quân sự, công an các cấp và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương được nâng lên. Công tác xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ và tiềm lực quân sự, an ninh, đối ngoại bảo đảm vững chắc, đem lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống công trình phòng thủ được quan tâm đầu tư xây dựng. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc quán triệt, triển khai thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở có nội dung chưa cụ thể. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn chưa thực sự chặt chẽ. Huy động các nguồn lực phục vụ xây dựng khu vực phòng thủ có nội dung chưa kịp thời. Quản lý, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng còn khó khăn…

Lãnh đạo huyện Ngân Sơn phát biểu tham luận.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về công tác phối hợp xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo ngân sách cho quốc phòng an ninh, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với xây dựng khu vực phòng thủ...; bàn giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả Nghị định số 21/2019/NĐ-CP về khu vực phòng thủ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1 ghi nhận những kết quả tỉnh Bắc Kạn đạt được trong triển khai thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ trong 5 năm qua, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền địa phương, xác định xây dựng khu vực phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ tỉnh là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác quản lý, lãnh đạo của địa phương.

Nâng cao năng lực công tác tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhất là quân sự, công an. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho các cấp, các ngành và toàn dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững mạnh, toàn diện. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, tổ chức tốt nhiệm vụ diễn tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu…

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thiên tai sẽ có nhiều vấn đề mới phát sinh, do đó yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ ngày càng đòi hỏi cao hơn.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng – an ninh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Giáo dục, nâng cao nhận thức, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các ngành chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì tốt trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xử trí có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Làm tốt công tác huấn luyện đạt kết quả tốt; tổ chức hiệu quả nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự. Bảo đảm kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội…

Các tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Các cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP./.