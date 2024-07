Bạch Thông ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

BBK - Sáng 01/7, cùng với các địa phương trong cả nước, huyện Bạch Thông tổ chức Lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo huyện, cán bộ, công chức, đoàn viên, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đông đảo người dân thị trấn Phủ Thông.

Bạch Thông có 41 tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở với 150 thành viên.

Tại Lễ ra mắt, các đại biểu nghe giới thiệu nội dung cơ bản Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Theo quy định của Luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, sự quản lý của UBND cấp xã; sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của công an cấp xã. Lực lượng này được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có bao gồm: công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng.

Đại biểu dự Lễ ra mắt.

Nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là hỗ trợ nắm tình hình về an ninh, trật tự; hỗ trợ xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động…

Một tình huống diễn tập bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại huyện Bạch Thông, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có 41 tổ với 150 thành viên tại 14/14 xã, thị trấn.

Diễn tập thực binh với các tình huống giả định về an ninh trật tự ở cơ sở.

Phần diễu hành, biểu dương lực lượng và diễn tập thực binh với các tình huống giả định cho thấy khả năng, vai trò của lực lượng an ninh cơ sở trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên của Nhân dân; là “cánh tay nối dài” của Công an trong việc bảo đảm an ninh trật tự.

Đại diện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo UBND huyện Bạch Thông đề nghị Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, phối hợp với các đoàn thể, tổ chức quần chúng tự quản ở thôn, tổ dân phố để hỗ trợ lực lượng công an làm tốt công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”./.