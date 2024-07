Bộ Công an tặng phòng tập luyện thể dục, thể thao cho Công an tỉnh Bắc Kạn

BBK - Chiều 29/7, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ bàn giao Phòng tập luyện thể dục, thể thao cho Công an tỉnh Bắc Kạn.