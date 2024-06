BVĐK Bắc Kạn và Bệnh viện E ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn

Dự buổi ký kết có ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế; Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E. Về phía tỉnh Bắc Kạn có ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Lãnh đạo hai bệnh viện Ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn.

Tại buổi ký kết, Thạc sĩ Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc BVĐK tỉnh Bắc Kạn cho biết: Trong thời gian qua, BVĐK tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ chuyên môn kịp thời và hiệu quả của Bệnh viện E. Nhiều kíp chuyên gia của Bệnh viện E đã được cử lên hỗ trợ BVĐK tỉnh Bắc Kạn thực hiện các kỹ thuật mới, kỹ thuật khó để người bệnh được phẫu thuật, điều trị chất lượng cao ngay tại tỉnh nhà. Đồng thời, mỗi đợt hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện E cũng là một khoá đào tạo "cầm tay chỉ việc", giúp đội ngũ y, bác sĩ của BVĐK tỉnh Bắc Kạn được học tập, thực hành qua đó nâng cao năng lực chuyên môn.

Đoàn công tác khảo sát tại Phòng chụp mạch.

Trong thời gian tới, BVĐK Bắc Kạn đề nghị Bệnh viện E tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho BVĐK tỉnh Bắc Kạn như: Các lớp đào tạo siêu âm tổng quát; Chẩn đoán, điều trị một số bệnh cơ xương khớp cơ bản và kỹ thuật tiêm khớp ngoại vi; kỹ thuật chọc hút kim nhỏ và chẩn đoán tế bào học; điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật nội soi; điều dưỡng hồi sức tích cực cơ bản; hồi sức cấp cứu tim mạch; kỹ thuật tiêu sợi huyết ở bệnh nhân đột quỵ não cấp; kỹ thuật lọc máu cơ bản... Các gói chuyển giao kỹ thuật nội soi can thiệp đường tiêu hoá; phẫu thuật nội soi phụ khoa nâng cao; giảm đau trong chuyển dạ; gây mê trẻ em và bệnh nhân có bệnh lý tim mạch; siêu âm tim tổng quát; siêu âm mạch máu; cấy máy tạo nhịp tạm thời; chụp và can thiệp động mạch vành dành cho bác sĩ; can thiệp tim mạch cơ bản cho kỹ thuật viên.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết: Viện E là bệnh viện đa khoa trung ương hạng I, quy mô hơn 1.000 giường, có 64 khoa, phòng và 5 trung tâm. Bệnh viện có hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị như phẫu thuật nội soi tim mạch, thay van động mạch chủ qua da bằng ống thông, can thiệp mạch máu não trong đột quỵ…

Ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi ký kết.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bắc Kạn quan tâm, tạo điều kiện giúp BVĐK tỉnh Bắc Kạn thực hiện hợp tác hỗ trợ chuyên môn hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm tải bệnh nhân cho bệnh viện tuyến trên.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bộ Y tế và Bệnh viện E tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp đỡ tỉnh Bắc Kạn đào tạo về ca, kíp, nguồn nhân lực. Hỗ trợ tối đa để ngành Y tế Bắc Kạn thực hiện được nhiều kỹ thuật mới, khó, kỹ thuật chuyên sâu trong khám chữa bệnh...

Đoàn công tác thăm, tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại BVĐK tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên nhất trí ký biên bản về việc hợp tác hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện E và BVĐK tỉnh Bắc Kạn, với các nội dung cụ thể như: Bệnh viện E có trách nhiệm cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho người bệnh do BVĐK tỉnh Bắc Kạn chuyển tới khám, điều trị, bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng và thực hiện phản hồi thông tin chuyển tuyến theo quy định. Cử cán bộ chuyên môn tham gia hội chẩn định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu từ Bắc Kạn. Cung cấp số điện thoại tư vấn về các chuyên khoa khi có yêu cầu. Hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ Bắc Kạn khi có đề xuất.../.