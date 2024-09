Chợ Đồn: 11 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tuyến đường sạt lở, 03 ngầm tràn bị ngập

BBK - Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Chợ Đồn, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ ngày 06 đến ngày 08/9, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa kèm gió lớn gây thiệt hại tại một số địa phương.

Nước dâng cao tại xã Bình Trung.

Cụ thể, có 11 hộ bị tốc mái tôn và tấm lợp (xã Yên Mỹ 01 hộ; Bằng Phúc 06 hộ, Ngọc Phái 04 hộ); 02 hộ có nhà bị sạt lở taluy dương (Xuân Lạc 01 hộ, Ngọc Phái 01 hộ).

Sạt lở tại tuyến đường 254b đoạn cổng chợ xã Đại Sảo.

Có 03 ngầm tràn bị ngập (tràn xã Bản Thi; tràn Bản Tưn - Xuân Lạc; tràn Bằng Viễn - Phương Viên; tràn thôn Nà Cà, Bản Bẳng – xã Nghĩa Tá).

Sạt lở đường vào xã Tân Lập.

Hiện đang tắc đường tuyến 254b tại điểm trên cổng chợ xã Đại Sảo. Đang sạt lở tại Quốc lộ 3C km 38+ 900 (xã Bình Trung), nguy cơ có cây to gãy đổ. Sạt lở đường nội thôn Pác Đá (Yên Phong).

Đường giao thông dọc tuyến tỉnh lộ 254 hiện nay tiếp tục sạt nhiều đoạn tại khu vực các thôn Bản diếu, Bản Cuôn, Phiêng Liềng, Nà Tùm thuộc địa phận xã Ngọc Phái, tuy nhiên chưa gây ách tắc; tuyến tỉnh lộ 255 khu chân dốc Ba Bồ tiếp tục sạt lở, bà con nhân dân cần thận trọng khi có việc cấp thiết phải di chuyển qua khu vực này.

Khoảng 19,88ha cây lúa bị đổ (diện tích lúa mùa sớm tại xã Bằng Phúc). Cánh đồng xã Nam Cường tiếp tục bị ngập khoảng 40ha…

Cánh đồng Nam Cường tiếp tục ngập.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, dự báo trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, bà con Nhân dân cần tiếp tục các biện pháp phòng chống bão theo phương châm "4 tại chỗ"./.