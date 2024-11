Công an Bắc Kạn chung sức xây dựng nhà “Đại đoàn kết”

BBK - Sau thời gian gấp rút thi công, Công an tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành và bàn giao 500 căn nhà theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, thêm tình cảm gắn bó giữa Công an nhân dân với bà con.

Vợ chồng chị Giàng Thị Mải, thôn Thanh Sơn, xã Sơn Thành (Na Rì) bên căn nhà mới được hỗ trợ làm.

Chị Mải chia sẻ niềm vui khi được xây dựng nhà "Đại đoàn kết".

Dong riềng được mùa, được giá (2.600 đồng/kg) nên vợ chồng chị Giàng Thị Mải, thôn Thanh Sơn, xã Sơn Thành (Na Rì) những ngày qua như “mở cở trong bụng”. Vui hơn nữa khi trước đó gia đình chị được Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” theo tiêu chuẩn “ba cứng”.

Chỉ sang căn nhà cũ nằm chênh vênh bên đồi cách đó chừng 20m, chị Mải bảo: “Gọi là nhà chứ thực ra chỉ là căn lán tạm dột nát. Mưa thì ướt cả giường nằm, trời mùa đông gió lạnh lùa tứ phía. Những hôm mưa to, gió lớn cả nhà lại bế con qua bà ngoại để ngủ nhờ. Sống bất an như vậy, vợ chồng tôi cũng không yên tâm làm ăn”.

Căn nhà cũ xuống cấp trầm trọng của nhà chị Mải nằm cách nhà mới chừng 20m.

Nắm bắt được gia cảnh của chị Mải, từ tháng 8/2024, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khảo sát, lập danh sách đưa gia đình chị Mải vào đối tượng thụ hưởng và triển khai xây dựng 500 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Quá trình xây dựng, gia đình chị Mãi được cấp ủy, chính quyền, Công an xã và bà con địa phương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vận chuyển vật liệu. Đến cuối tháng 9, căn nhà lắp ghép với diện tích 40m2 theo tiêu chuẩn “3 cứng” được chính thức bàn giao đưa vào sử dụng, tạo niềm vui vô bờ cho vợ chồng chị Mải.

Cùng với nhà chị Mải, trên địa bàn xã Sơn Thành còn 06 hộ khác cũng được hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết” theo tiêu chuẩn “3 cứng”, còn toàn huyện Na Rì con số này là 53 nhà. Mỗi căn nhà được xây dựng không chỉ giúp hộ nghèo yên tâm “an cư” mà còn là chất “keo” gắn kết tình cảm giữa Nhân dân với lực lượng vũ trang. Đó cũng là cách Công an tỉnh xây dựng “thế trận lòng dân”, “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc.

Từ tháng 8/2024, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai khảo sát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng và triển khai xây dựng 500 căn nhà cho các hộ nghèo, đối tượng khó khăn về nhà ở, nguồn từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh.

Một trong những gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là hộ chị Đặng Thị Liên, dân tộc Dao, ở thôn Pác Nghiên, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn thuộc diện hộ nghèo, đơn thân, nuôi hai con nhỏ. Đang chịu cảnh ở nhờ, chật chội, bất tiện, tháng 6/2024, chị Liên được chính quyền địa phương thông báo tặng nhà “Đại đoàn kết”. Chị cảm động, cùng người thân, anh, em trong gia đình chủ động chuẩn bị làm nhà mới. Ngày đào móng, làm nền nhà có đến 30 người của các lực lượng đến giúp chị. Tươi cười ngắm căn nhà mơ ước đã hoàn thiện, chị Liên xúc động nói: “Như thế này là yên tâm rồi, mừng quá”.

13 căn nhà hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng của bão số 3 cũng được Công an tỉnh thực hiện từ nguồn lực của Bộ Công an và doanh nghiệp.

Kiểu nhà lắp ghép đảm bảo tiêu chí “3 cứng” diện tích 40m2, theo mẫu chung của ngành Công an, bàn giao theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng, gồm kinh phí làm nhà và thêm một bồn nước inox...

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Sau gần 2 tháng triển khai tích cực, khẩn trương, Công an tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thiện, bàn giao toàn bộ 500 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho người dân theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Một số hộ còn được lực lượng Công an hỗ trợ thêm bồn nước, bàn ghế, giường ngủ…

Ngoài ra, 13 căn nhà khác cũng được Công an tỉnh gấp rút xây dựng và bàn giao cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 03. Nguồn lực thực hiện là do Bộ Công an hỗ trợ và từ tấm lòng của các doanh nghiệp hướng về đồng bào thiên tai trên địa bàn Bắc Kạn.

CLip cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Kạn tham gia giúp dân làm nhà.

Với mục tiêu tập trung huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đến hết năm 2025, tỉnh hoàn thành việc xóa 2.000 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trong tổng số gần 11.300 hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về diện tích và chất lượng nhà ở. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong ngành để chung sức cùng tỉnh xóa nhà tạm, dột nát, giúp các hộ nghèo “an cư”./.