Giữ bình yên cuộc sống

Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đơn vị đồng hành và gia đình khánh thành “Ngôi nhà 19/8” tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể.

“Hướng về cơ sở, mạnh từ cơ sở, tăng cường tiềm lực cho Công an cơ sở” đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò là nhân tố nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Hiện có 44/102 Công an xã, thị trấn bố trí đủ 8 cán bộ, 100% Công an cấp xã bố trí tối thiểu từ 1 điều tra viên trở lên. Hàng trăm vụ việc xảy ra tại địa bàn cơ sở, tố giác, tin báo đã được xác minh, xử lý góp phần giảm tải khối lượng công việc đối với cơ quan điều tra cấp trên.

Chỉ khi làm an lòng dân thì địa bàn mới vững, vì thế mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Bắc Kạn đều ý thức được trách nhiệm của mình khi là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Một trong những minh chứng cụ thể đó là những công dân “ngược lối” từng tin theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã trở về với ngọn cờ của Đảng để xây dựng cuộc sống mới. Mùa xuân dường như đã đến sớm với 200 hộ dân sống trong vùng từng bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Bởi năm 2024 họ được đón Tết trong căn nhà ấm áp nghĩa tình từ Quỹ “vì người nghèo” Trung ương và địa phương được lực lượng Công an tổ chức xây dựng. Tiếp nối những thành công đó hiện nay, Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được UBND tỉnh giao chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức xây dựng 500 nhà “Đại đoàn kết” tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dân vận khéo, nhân văn, nhân ái, cán bộ chiến sĩ Công an luôn đặt quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân vào vị trí trung tâm để hành động và cống hiến. Thực hiện tốt mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, cùng với quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an toàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định, những vấn đề phát sinh đều được phát hiện, giải quyết kịp thời, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt và vượt mức chỉ tiêu Bộ Công an giao, trong đó án nghiêm trọng đạt trên 90%. 8 tháng đầu năm, khởi tố 119 vụ, 193 bị can; chuyển Viện Kiểm sát 115 vụ, 173 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 147 vụ, 296 trường hợp trong đó: Cảnh cáo 23 vụ, 37 trường hợp; phạt tiền 124, 259 trường hợp trên 1 tỷ đồng.

Hàng loạt các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo được điều tra khám phá đã góp phần cảnh tỉnh người dân khi sử dụng thiết bị thông minh, tiếp cận với công nghệ số, điển hình như: Chiếm quyền sử dụng facebook, mua bán hàng trên mạng xã hội, lừa vay tiền qua app, giả danh cơ quan chức năng để lừa chuyển tiền... đã được ngăn chặn thành công. Những đường dây đánh bạc trên mạng tưởng chừng như không bao giờ bị phát hiện cũng đã lần lượt bị bắt giữ. 20 vụ 42 bị can vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng bị khởi tố. 167 vụ, trên 190 bị can phạm tội về ma tuý được điều tra khám phá tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Xử lý vi phạm nồng độ cồn “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã làm thay đổi nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi công dân, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông.

Nỗ lực vì bình yên cuộc sống, những chiến sĩ “ngược chiều bình an” không quản ngại gian nguy có mặt trong những trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai gây sạt lở, sập hầm tại huyện Ngân Sơn. Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên vai áo, những bữa cơm ăn vội, những bàn chân không mỏi, những đêm dài thức trắng mà nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi. Hàng nghìn chiếc Thẻ Căn cước được cấp, hàng nghìn tài khoản định danh điện tử được kích hoạt. Người dân đã và đang chuyển mình trở thành những công dân số, thụ hưởng những tiện ích từ công nghệ số… Làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Đây là minh chứng rõ nét về quyết tâm cao, sự nỗ lực lớn của lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn đã tạo nên sự ổn định về chính trị, xây dựng xã hội an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân và phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.