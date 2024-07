Hoàng Thị Anh Thuyên - nữ Phó Trưởng Công an xã được dân tin yêu

BBK - “Nhiệt huyết trong công việc, gắn bó với địa bàn, gần gũi với người dân”- đó là những lời nhận xét và tình cảm mà cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như người dân dành cho Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên, Phó Trưởng Công an xã Tân Sơn (Chợ Mới) với những cống hiến cho công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở.

Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên được Bộ Công an biểu dương tháng 6/2024.

Năm 2015, Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên được phân công công tác tại Đội An ninh tài chính, tiền tệ và đầu tư- Công an tỉnh Bắc Kạn (nay là Đội An ninh kinh tế tổng hợp, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn). Sau hơn 06 năm gắn bó với lĩnh vực này, tháng 12/2021 chị được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới. Dù công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào, Đại úy Thuyên đều tâm niệm sẵn sàng vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Sơn là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chợ Mới với hơn 98% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống, đời sống kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhận thức của đa số người dân còn nhiều hạn chế. Vì vậy khi nhận nhiệm vụ tại địa bàn xã, Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên với thuận lợi cũng là người con dân tộc Dao đã nhanh chóng bám nắm tình hình địa bàn, nắm hộ, nắm người và dư luận xã hội để kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, cấp ủy, chính quyền xã về xây dựng kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn.

Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện tại cơ sở.

Trên cương vị của mình, Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, theo dõi quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Năm 2023, Đại úy Thuyên đã tích cực tuyên truyền và vận động người dân tự nguyện giao nộp 06 khẩu súng săn tự chế. Đồng thời tham mưu, tổ chức và trực tiếp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật với gần 400 lượt người tham gia. Nhờ đó, Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên, Phó Trưởng Công an xã Tân Sơn (Chợ Mới).

Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên chia sẻ: "Để làm tốt công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở thì phải gần dân, sát dân và phải lắng nghe ý kiến người dân. Bởi Nhân dân chính là tai mắt của lực lượng Công an, nếu được quần chúng nhân dân tin tưởng, giúp đỡ chắc chắn nhiệm vụ nào cũng sẽ hoàn thành".

Từ năm 2022 đến 2023, Đại úy Thuyên được phân công phụ trách thôn Khuổi Đeng 2, đây là thôn khó khăn có 93 hộ dân với hơn 90% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Với vai trò của mình, chị Thuyên đã bám sát cơ sở, gần gũi với người dân, nói cùng tiếng nói với bà con để khéo léo tuyên truyền việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như vận động Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Ông Trần Văn Minh, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Đeng 2 nhận xét: "Đồng chí Thuyên là cán bộ công an cơ sở được bà con trong thôn yêu mến. Nhờ có sự gần gũi với bà con đã giúp cho việc tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước được hiệu quả, người dân tin tưởng và làm theo”.

Ông Trần Văn Minh, Bí thư Chi bộ Khuổi Đeng 2, xã Tân Sơn.

Trung tá Ma Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết: Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên là cán bộ nữ trẻ, năng động, tác phong làm việc khoa học, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn trong thực thi nhiệm vụ, quan tâm xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị”.

Trung tá Ma Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Mới.

Với những nỗ lực trong công tác, Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên đã nhận được nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Chợ Mới. Đặc biệt, đầu tháng 6 năm 2024, Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên vinh dự là 01 trong 63 nữ công an cơ sở xuất sắc toàn quốc năm 2023 được Bộ Công an biểu dương./.