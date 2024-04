BBK - Ngày 04/4, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học về đảm bảo ANTT trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh (lần 2). Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị...

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ: Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý trao đổi về công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thông qua báo cáo đề dẫn Hội thảo, Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm đề tài đã nêu rõ sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài. Trên cơ sở làm rõ các đặc trưng riêng về vấn đề tôn giáo trên địa bàn tỉnh, việc cụ thể hoá quan điểm, chính sách của địa phương trong giải quyết vấn đề tôn giáo phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương. Qua đó, khẳng định thời gian qua, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện theo đúng quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước. An ninh tôn giáo được đảm bảo, đồng bào các tôn giáo đồng hành và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân.

Báo cáo tham luận và phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu đều khẳng định, công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực tôn giáo có ý nghĩa quan trọng; đồng thời phân tích thực tiễn thực hiện chính sách tôn giáo ở địa phương, những khó khăn vướng mắc, những âm mưu của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó đề ra giải pháp để góp phần hoàn thiện và nâng cao tính ứng dụng của đề tài trong thực tiễn./.