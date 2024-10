Không để hình thành các băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn tỉnh

BBK - Chiều 30/9, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn tổ chức giao ban công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 09 tháng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 09 tháng năm 2024, công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương tiếp tục nhận được sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp. Lực lượng Công an các cấp tập trung điều tra, khám phá bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội hình sự, ma túy. Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt 92,2% (vượt chỉ tiêu 7,2%), trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 94,1% (vượt chỉ tiêu 4,1%); không để hình thành các băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức gây bức xúc trong Nhân dân. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 18 vụ so với cùng kỳ năm 2023, cháy giảm 05 vụ. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy lực lượng chuyên trách đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nhưng tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Tai nạn giao thông tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Một bộ phận người dân còn lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo quản tài sản tạo sơ hở cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội.

09 tháng trên địa bàn Bắc Kạn không xảy ra vụ việc liên quan đến mua bán người. Tuy nhiên, theo đánh giá của lực lượng chức năng vẫn còn nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ phát sinh loại tội phạm này từ số công dân xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép, phụ nữ đi Trung Quốc lấy chồng trở về địa phương...

Cũng trong khoảng thời gian trên, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 182 vụ, 208 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 513g heroine, gần 14g ma túy tổng hợp, 12,5g thuốc phiện và nhiều vật chứng có liên quan. Tính đến tháng 09 năm 2024, toàn tỉnh có 933 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 217 vụ với 252 bị cáo, đã giải quyết 163 vụ liên quan đến tội phạm ma túy, đạt tỷ lệ 75%.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thực hiện có hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Công an tỉnh đã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được 621 buổi với hơn 34.000 lượt người tham gia, thu được 103 tin có giá trị phục vụ công tác chuyên môn.

Các ý kiến thảo luận, tham luận tại Hội nghị tập trung làm rõ kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế còn gặp phải cùng các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong 03 tháng cuối năm. Trong đó, đáng chú là các ý kiến thảo luận về các giải pháp giảm người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 657/KH-BCĐ138 ngày 28/9/2024 của BCĐ 138 tỉnh.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm; tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều vượt chỉ tiêu; không để hình thành các băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm. Trong đó tập trung vào nâng cao vai trò và trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là vai trò của các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh với tội phạm. Đổi mới nâng cao năng lực, trình độ, tăng cường đầu tư tài lực cho lực lượng chuyên môn, nòng cốt làm công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các ngày lễ trọng đại của tỉnh, đất nước, nhất là đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030./.