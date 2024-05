Kiểm tra công tác kỹ thuật, quân khí tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn

Đoàn công tác của Cục Quân khí kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe thiết giáp.

Đoàn tiến hành kiểm tra công tác quân khí tại Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Kỹ thuật... với các nội dung: Tình hình súng pháo, khí tài, đạn dược; tình hình cơ sở bảo đảm kỹ thuật; hệ thống trạm xưởng sửa chữa; đánh giá số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; đánh giá kết quả thực hiện công tác kỹ thuật quân khí; công tác tham gia bảo đảm trang bị; công tác bảo đảm kỹ thuật cho trang bị; công tác huấn luyện kỹ thuật; công tác quản lý kỹ thuật và xây dựng ngành; tình hình thực hiện cơ chế quản lý, bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ cho súng pháo khí tài đạn dược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kết luận buổi kiểm tra, Đoàn công tác đề nghị Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt công tác kỹ thuật, bảo đảm đơn vị, kho tàng, cơ sở kỹ thuật an toàn tuyệt đối; quan tâm chăm lo bồi dưỡng trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật; duy trì nề nếp chế độ quản lý, đối chiếu, thống kê, liên thẩm quân số, vũ khí thiết bị giữa các ngành; tích cực phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”./.