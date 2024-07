Kỳ họp lần thứ 11, HĐND Huyện Ngân Sơn khoá XX

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Ngân Sơn tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Diện tích đất khai thác một vụ tăng 0,8% so với kế hoạch, trồng rừng vượt 12% so với kế hoạch; số HTX thành lập mới đạt 150% so với kế hoạch; thu ngân sách tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023; công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, nội chính được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định; công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh được thực hiện đảm bảo và kịp thời, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được tăng cường triển khai đảm bảo các nội dung theo kế hoạch. Tình hình quốc phòng - an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Chỉ tiêu tuyển quân đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo, quyết liệt trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với cùng kỳ như: Diện tích một số cây trồng, tổng đàn gia súc chưa đạt theo kế hoạch, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt thấp. Tình hình vi phạm pháp luật về lâm sản, khoáng sản nhỏ lẻ vẫn còn xảy ra. Tiến độ thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, còn vướng mắc, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt thấp.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là hoàn thành việc thu, chi ngân sách, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao, thực hiện điều chỉnh vốn từ các dự án giải ngân chậm, không hiệu quả sang cho các dự án có khả năng giải ngân cao./.