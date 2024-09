Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Pác Nặm

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Cùng đi có lãnh đạo Công an tỉnh; các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải.

Chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, một số xã trên địa bàn huyện Pác Nặm có mưa lớn, nước lũ gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và một số công trình phúc lợi. Đến thời điểm này toàn huyện có 79 nhà bị tốc mái, sạt lở đất taluy dương, nước tràn vào nhà. Có 43 nhà trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao phải di dời khẩn cấp; thực hiện di dời tạm thời 14 hộ dân tại thôn Cốc Nghè, xã Cổ Linh lên điểm trường Cốc Nghè.

Đoàn công tác đến thăm, động viên người dân đang khắc phục hậu quả do bão số 3 tại thôn Cốc Nghè, xã Cổ Linh.

Di dời 05 hộ dân tại khu vực Phja Phẳng, thôn Cốc Nghè, ở tạm nhà người dân do nguy cơ sạt lở ta luy âm đường tỉnh ĐT 258B. Di dời 13 nhà tại các thôn Nà Mu, Nà Mòn, xã An Thắng đến ở tạm nhà người dân trong thôn do nguy cơ sạt lở; di dời 11 nhà tại xã Nghiên Loan đến ở tạm nhà người thân do nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, có 05 trường học bị thiệt hại và ảnh hưởng do tốc mái, sạt lở đất tại các xã Xuân La, An Thắng, Cao Tân.

Đoàn đến kiểm tra một số vị trí có nguy cơ sạt lở cao trên tuyến đường tỉnh 258B.

Đối với các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường xã có 19 điểm bị sạt lở, với khối lượng đất đá sạt lở trên 2.000m3. Các công trình khác như nhà văn hóa thôn, công trình thủy lợi cũng bị hư hỏng một số hạng mục.

Ước tính thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3 trên địa bàn huyện Pác Nặm trên 2 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, huyện Pác Nặm đề nghị tỉnh cân đối hỗ trợ kinh phí để huyện thực hiện các biện pháp khắc phục, nhất là một số công trình, tuyến đường giao thông nguy cơ mất an toàn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương huyện Pác Nặm đã có sự chủ động trong công tác chỉ đạo ứng phó cơn bão số 3, chỉ đạo kịp thời người dân trong vùng sạt lở di dời đến nơi an toàn. Nhờ vậy trên địa bàn huyện không có thiệt hại về người.

Đối với sản xuất nông nghiệp, thực hiện khắc phục theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp đối với diện tích bị vùi lấp, vệ sinh đồng ruộng. Với số hộ phải di dời khẩn cấp, hiện đã có khu tái định cư cho đồng bào Mông tại xã Cổ Linh, chỉ đạo người dân khẩn trương di dời đến khu tái định cư. Trước mắt tuyên truyền người dân tránh trú ở nơi an toàn vì nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu. Về giao thông, bị ảnh hưởng lớn, huyện dùng nguồn lực tại chỗ để thông tuyến, đảm bảo giao thông. Công trình thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, sạt lở phía sau Ban CHQS huyện, trước mắt dùng nguồn kinh phí dự phòng của địa phương để khắc phục. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải hoàn thiện hồ sơ công bố tình trạng khẩn cấp đối với một số điểm sạt lở giao thông lớn. Đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Tỉnh tiếp thu một số ý kiến, kiến nghị của huyện./.