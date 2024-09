Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 75

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị lần này bàn và cho ý kiến về một số nội dung như: Nghe báo cáo về tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra và đề xuất các biện pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả; cho ý kiến về công tác hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Quá trình thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cấp bổ sung ngân sách từ nguồn dự phòng cho các địa phương dựa trên mức độ thiệt hại do bão số 3 gây ra. Lưu ý công tác chỉ đạo tiếp nhận, tổ chức phân bổ nguồn lực nhận được của các đơn vị, cá nhân từ thiện để điều phối hợp lý, cấp phát cho người dân nhanh chóng, kịp thời.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị cho ý kiến về việc chia tách, ghép cụm dân cư, sáp nhập, thành lập mới, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; việc quản lý khoáng sản thu gom trong quá trình thi công bãi tập dân quân tại xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn; về nội dung Kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2025 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; phân công cán bộ điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh (từ ngày 16 đến 20/9/2024) và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu ý kiến về công tác chỉ đạo, điều phối các lực lượng Công an, Quân đội trợ giúp dân khắc phục hậu quả sau khi lũ rút.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra và đề xuất các biện pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nêu ý kiến về công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về việc chia tách, ghép cụm dân cư, sáp nhập, thành lập mới, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn nêu ý kiến về công tác xử lý cấp bách đối với điểm có nguy cơ sạt lở cao.

Đồng chí Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh nêu ý kiến về công tác tổ chức tiếp nhận, trao đổi thông tin với MTTQ trong tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt.