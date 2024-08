Lan tỏa phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ra mắt mô hình “Chi hội nông dân đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông” của thôn Bản Lạnh, xã Tân Tú (Bạch Thông).

Mới đây tại thôn Bản Lạnh, xã Tân Tú (Bạch Thông), Hội Nông dân huyện phối hợp với Công an huyện và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội nông dân đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông”.

Tại buổi lễ ra mắt, hội viên, nông dân đã thực hiện ký cam kết tự quản trong gia đình không có người phạm tội, vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn. Đồng thời người tham dự được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông, nguyên nhân, hậu quả những vụ tai nạn giao thông, tác hại của việc sử dụng rượu, bia đối với sức khỏe và an toàn xã hội.

Bà Trương Thị Thúy Hằng, Bí thư Chi bộ thôn Bản Lạnh chia sẻ: Các phương tiện giao thông ngày càng gia tăng, nhu cầu đi lại của người dân nhiều dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. Với vai trò là bí thư chi bộ, tôi đã đưa việc thành lập mô hình bảo vệ an ninh trật tự và an toàn giao thông vào sinh hoạt chuyên đề. Từ đó, giao nhiệm vụ cho từng đảng viên trong chi bộ tuyên truyền trong gia đình, khu dân cư để bà con hiểu rõ, áp dụng và tránh được những rủi ro không đáng có khi tham gia giao thông.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội tích cực, chủ động phối hợp với Công an cùng cấp và các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết được 6.183 buổi cho 231.680 lượt cán bộ, hội viên; tuyên truyền về phòng, chống ma tuý 206 buổi cho 4.748 lượt hội viên; phòng chống tội phạm 168 buổi cho 7.221 lượt hội viên; tuyên truyền phòng chống mại dâm 68 buổi cho 2.323 lượt hội viên; tuyên truyền an toàn giao thông 871 buổi cho 35.894 lượt hội viên; tuyên truyền về an ninh mạng 91 buổi cho 3.900 lượt hội viên; trợ giúp pháp lý 254 buổi cho 9.991 lượt hội viên tham gia… Hằng năm, tổ chức cho cán bộ Hội, hội viên ký cam kết không mắc các tệ nạn xã hội và không vi phạm an toàn giao thông gắn với đăng ký đạt gia đình văn hoá.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền về Luật an toàn giao thông cho người dân.

Nhằm đa dạng hoá nội dung tuyên truyền, Hội Nông dân tỉnh tổ chức "Hội thi Nhà nông đua tài”; “Tuyên truyền viên giỏi”... thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia, cổ vũ. Cấp phát trên 3.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm do Trung ương Hội và ngành công an cung cấp.

Hiện, các cấp Hội xây dựng, duy trì hoạt động 29 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" thu hút 1.195 thành viên tham gia; 183 mô hình Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông với 7.611 thành viên; 05 mô hình "Người cha trách nhiệm" với 240 người tham gia… Thành viên các câu lạc bộ là những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động cộng đồng dân cư chấp hành các quy định pháp luật góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương./.