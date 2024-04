Lực lượng Cảnh sát cơ động Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

BBK - Không quản ngại khó khăn vất vả, luôn có mặt ở tuyến đầu, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là “Lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cho phát triển KT- XH tại địa phương.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn

Với tinh thần "Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân", quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh Bắc Kạn luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thử thách, xây dựng, nâng cao chất lượng mọi mặt công tác, củng cố lực lượng hùng hậu, huấn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phòng ngừa, chống lại các hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn vũ trang, khủng bố bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm sử dụng vũ khí nóng...

Để luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, những năm qua, lực lượng Cảnh sát cơ động đã tập trung làm tốt nội dung huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; xây dựng, diễn tập các phương án tác chiến, triển khai các phương án tuần tra, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn tỉnh... Với phương châm “4 tại chỗ”, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã tổ chức triển khai, vận hành trên 50 phương án diễn tập cấp tỉnh, cấp huyện, tại các mục tiêu thuộc nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát cơ động và nhiều phương án, kế hoạch tuần tra đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực binh phương án chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn.

Là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng cơ động chiến đấu, trấn áp tội phạm, phối hợp với các đơn vị khác tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn. Lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh luôn duy trì thường trực quân số 24/24h, tổ chức bảo vệ được 853.327 ca ở trong và xung quanh các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh, với 876.441 lượt CBCS tham gia; phối hợp đảm bảo tuyệt đối an toàn 612 sự kiện, hội nghị, mít tinh quan trọng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương; áp tải an toàn 1.705 chuyến hàng đặc biệt.

Tiến hành 10.284 ca tuần tra vũ trang, kiểm soát và cơ động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, trấn áp các các hành vi vi phạm pháp luật khác về an ninh trật tự, các tuyến giao thông quan trọng. Đã xử phạt 2.459 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, với trên 905 triệu đồng. Thực hiện trên 100 lệnh ra quân làm nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan khác trong việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tổ chức quản lý, huấn luyện và sử dụng có hiệu quả động vật nghiệp vụ...

Bên cạnh đó, công tác xã hội từ thiện đã được đơn vị triển khai, thể hiện sự trách nhiệm vì cộng đồng. Trong 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức trên 30 hoạt động hướng về cộng đồng, với kinh phí trên 400 triệu đồng. Trong phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, đã tổ chức 07 hoạt động, hỗ trợ số tiền trên 243 triệu đồng; tài trợ lắp đặt đèn năng lượng mặt trời với chiều dài hơn 2km đường liên thôn; phối hợp với các đơn vị hảo tâm khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 150 người dân, tặng quà cho 70 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Ghi nhận kết quả đạt được, lực lượng Cảnh sát cơ động Bắc Kạn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Bộ Công an, lãnh đạo các cấp tặng 353 lượt bằng khen, giấy khen; 02 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND; 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Nhất; 03 cá nhân được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3; 84 lượt cá nhân được tặng Huy chương “Vì ANTQ”, Huy chương chiến sĩ vẻ vang các hạng.

Trong những năm tới, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là việc tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án kinh tế trọng điểm, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương; bên cạnh những thuận lợi sẽ nảy sinh nhiều khó khăn thách thức, những phức tạp mới về ANTT. Hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, cũng như những vấn đề về dân tộc, tôn giáo có những diễn biến phức tạp. Những vấn đề đó đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề cho lực lượng Công an toàn tỉnh nói chung và Cảnh sát cơ động nói riêng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện; tập trung đào tạo, huấn luyện; rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác cách mạng; nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao, huấn luyện thể lực, huấn luyện phương án tác chiến, phương án tuần tra, bảo vệ mục tiêu. Sẵn sàng tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm...

Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh./.