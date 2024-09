Lực lượng vũ trang Bắc Kạn bảo đảm quân số, phương tiện ứng phó với bão số 3

Lực lượng vũ trang Bắc Kạn sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 03.

Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh đã có Điện chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng thường trực, ứng trực 100% quân số; sẵn sàng lực lượng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi có chỉ đạo. Tổ chức tốt trực ban, trực chiến theo đúng quy định, sẵn sàng trước mọi tình huống.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị, phòng, Ban CHQS các huyện, thành phố chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với phương châm “4 tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Huyện Bạch Thông tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương chủ động phương án ứng phó với bão.

Cùng với lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ, 100 người thuộc lực lượng tiền phương sẵn sàng ứng phó với bão số 3, tham gia giúp người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra thiên tai./.