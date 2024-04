Ngân Sơn sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, huyện Ngân Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn. Các tiềm lực khu vực phòng thủ được quan tâm xây dựng; thành phần thế trận quân sự khu vực phòng thủ được quy hoạch, củng cố, xây dựng đảm bảo đủ về số lượng. Đội ngũ cán bộ làm công tác khu vực phòng thủ được tập huấn nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Các thành viên Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ cấp xã được tổ chức thường xuyên, bài bản, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó hiệu quả với các tình huống phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn phát biểu khai mạc.

Công tác rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các phương án khu vực phòng thủ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính sát thực tế và hiệu quả. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư, củng cố, nâng cấp. Thế trận quân sự được củng cố vững mạnh, các công trình quốc phòng được bảo vệ an toàn. Công tác huấn luyện nâng cao khả năng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ đạt kết quả quan trọng. Giai đoạn 2019 – 2023, huyện tổ chức diễn tập 10/10 xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, các hoạt động của tổ chức bất hợp pháp còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên có nội dung hiệu quả chưa đồng đều; thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp, chưa bảo đảm toàn diện, vững chắc và tính lưỡng dụng kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng – an ninh. Việc thực hiện quy hoạch xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ các cấp còn ít và chậm…

Đồng chí Dương Thị Phương Quế, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn trình bày tham luận.

Đại diện Ban CHQS huyện Ngân Sơn tham luận.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tham luận về một số nội dung như: Việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, phát triển nông nghiệp bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và tích lũy cho nhu cầu của khu vực phòng thủ; quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn gắn với các quy hoạch khác về quốc phòng – an ninh có liên quan và xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; công tác huấn luyện nâng cao khả năng chiến đấu; diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Công tác phối hợp các lực lượng xử lý tình huống trong khu vực phòng thủ…

Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị: Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện Ngân Sơn tiếp tục quán triệt sâu sắc cho các cấp ngành, đoàn thể về Nghị định 21/2019/NĐ-CP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp, coi trọng xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể vững mạnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều chỉnh, rà soát, bổ sung xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ trong thế trận quân sự, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng – an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.