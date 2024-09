Ngành Điện sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 3

Công nhân Điện lực Ba Bể xử lý sự cố đường dây.

Theo Công ty Điện lực Bắc Kạn, thực hiện Công điện số 131/CĐ-EVNNPC ngày 03/9/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc chủ động ứng phó bão số 3 (YAGI), Công ty Điện lực Bắc Kạn đã chỉ đạo toàn lực lượng kiểm tra công tác vận hành lưới điện và các điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt; rà soát các công trình để có phương án bảo đảm an toàn, thực hiện đồng bộ các phương án sẵn sàng ứng phó với tình huống cơn bão. Đồng thời chỉ đạo các Điện lực trực thuộc theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết trong khu vực, tổ chức lực lượng ứng trực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời khắc phục sự cố, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Công nhân Điện lực Na Rì kiểm tra trạm biến áp.

Công ty đã kiểm tra rà soát lưới điện, chú trọng các vị trí xung yếu, có nguy cơ cây đổ vào đường dây và các vị trí đã từng xảy ra sự cố do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trước đó; đồng thời triển khai ngay các biện pháp phù hợp đối với các trạm biến áp, tủ điện có nguy cơ bị ngập úng; tái lập ca trực đối với trạm biến áp 110kV không người trực vận hành tại chỗ; trực xử lý sự cố lưới điện các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nguy cơ chia cắt bởi nước lũ, sạt lở đất gián đoạn giao thông.

Trước đó, Công ty đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) do Giám đốc Công ty làm Trưởng ban. Tại các đơn vị trực thuộc, đã thành lập Tiểu ban chỉ huy PCTT&TKCN, Đội xung kích PCTT&TKCN chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, lập phương thức vận hành hệ thống điện trong mùa mưa bão của đơn vị để chủ động ứng phó, xử lý sự cố thiên tai trước và trong mùa mưa bão.

Công ty Điện lực Bắc Kạn tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và an toàn điện trong Nhân dân trước và trong khi bão đổ bộ; có biện pháp đảm bảo an toàn khi vượt sông, suối, không để bị chìm, trôi ô tô, xe máy, dụng cụ thiết bị, vật liệu.

Khuyến cáo mọi người dân đảm bảo an toàn điện trong lúc ngập lụt do bão và hành lang lưới điện. Cần ngắt các thiết bị điện, tránh xa các đường dây điện, trạm điện khi mưa bão, ngập lụt để đảm bảo an toàn, không xảy ra tai nạn điện.

Với sự chuẩn bị đầy đủ về phương án, nhân lực và vật tư, cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty Điện lực Bắc Kạn quyết tâm khắc phục sớm sự cố, xử lý tình huống xấu có thể xảy ra trong cơn bão này, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụ khách hàng./.