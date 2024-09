Ngành Giáo dục Bắc Kạn nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 3, sớm đón học sinh quay lại trường học

Tin liên quan Một số trường học cho học sinh đi học trở lại

Thầy cô giáo điểm trường Bản Cám, Trường Tiểu học và THCS Nam Mẫu (Ba Bể, Bắc Kạn) dọn dẹp trường lớp ngay sau khi nước rút.

Tại huyện Ba Bể, có 11 trường bị ảnh hưởng do bão số 3, trong đó Trường Mầm non Cao Thượng bị sạt lở taluy đồi gần trường chính; toàn bộ điểm trường Bản Cám thuộc Trường Tiểu học và THCS Nam Mẫu bị ngập nước…

Cô giáo Hoàng Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nam Mẫu (Ba Bể) chia sẻ: Nước dâng cao, làm ngập toàn bộ các phòng học. Những ngày qua nhà trường sử dụng chính nước mưa, nước lũ ứ đọng để vệ sinh nền lớp học, sân trường. Sau khi được cấp nước sạch trở lại, các thầy cô dùng nước sạch để thau rửa, vệ sinh đồ dùng, trang thiết bị dạy và học, để sớm đón học sinh quay lại trường học.

Ông Vũ Xuân Quảng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Bể thông tin: Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và của huyện Ba Bể về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện ngay việc sửa chữa cơ sở hạ tầng, đặc biệt ưu tiên các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Chủ động phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương để khử trùng, làm vệ sinh trường lớp, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau lũ; bảo đảm điều kiện an toàn trường học, vệ sinh môi trường trước khi đón học sinh trở lại trường. Với sự nỗ lực của các nhà trường, đến hôm nay (16/9), toàn huyện đã có 40/40 trường trực thuộc phòng cho học sinh đi học trở lại.

Thầy cô giáo các Trường Mầm non Bằng Lãng, Tiểu học và THCS Lương Bằng hối hả dọn dẹp sau lũ.

Chợ Đồn là một trong những huyện chịu ảnh hưởng lớn từ cơn bão số 3. Toàn huyện có 47 trường học, trong đó các đơn vị bị ảnh hưởng nặng như: Tiểu học và THCS Lương Bằng; Tiểu học Xuân Lạc; Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Xuân Lạc; Mầm non Yên Thịnh; Mầm non Bản Thi; TH&THCS Bằng Phúc… ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 120 triệu đồng. Một số trường vẫn còn nguy cơ sạt lở như Trường: TH và THCS Lương Bằng; Phổ thông dân tộc bán trú THCS Xuân Lạc; Mầm non Yên Thịnh; Mầm non Quảng Bạch và Tiểu học Quảng Bạch.

Bà Hứa Hoàng Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn cho biết: Sau khi xảy ra sạt lở, ngập úng, Phòng đã chỉ đạo các đơn vị trường học khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, tổ chức dọn vệ sinh trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất, ưu tiên khắc phục các hạng mục lớp học để đảm bảo điều kiện cho việc tổ chức dạy học. Tăng cường phối hợp với các ban ngành, cơ quan y tế tại địa phương để khử trùng, làm vệ sinh trường lớp, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau lũ; đảm bảo điều kiện an toàn trường học, vệ sinh môi trường trước khi đón học sinh trở lại trường. Đối với các đơn vị trường học tiếp tục có nguy cơ sạt lở, cần theo dõi sát sao, phối hợp với chính quyền địa phương đánh giá, báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Mọi thứ ngổn ngang sau lũ, thậm chí nhà riêng vẫn đang bộn bề sau mưa bão, nhưng nhiều thầy cô giáo vẫn tạm gác lại để đến trường nhanh chóng khắc phục hậu quả, kịp đón học sinh đi học trở lại.

Với sự nỗ lực của các nhà trường, trong tuần này toàn huyện sẽ có 44/47 đơn vị trường học tổ chức học tập bình thường. Các trường học trên địa bàn xã Nam Cường chưa thực hiện được việc dạy học do xã còn ngập lụt, chưa bảo đảm giao thông đi lại cho thầy cô và học sinh.

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 40 cơ sở giáo dục bị thiệt hại sau bão như: Bị sạt lở taluy đất gần trường, nhà bán trú bị sụt lún, ngập úng tại các lớp học, sập trần nhựa, hỏng mái tôn, đổ cây, đứt đường dây điện, tốc mái... Hiện, toàn tỉnh còn 20 trường, điểm trường thuộc 03 huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Ba Bể cho học sinh nghỉ học.

Với sự chủ động, nỗ lực cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự đồng lòng của các thầy cô giáo cùng phụ huynh học sinh, ngành Giáo dục Đào tạo Bắc Kạn đang nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 3 để sớm đón học sinh quay lại trường học./.