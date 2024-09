Trao quà cho Trường tiểu học, mầm non Hồng Mú trong ngày khai giảng

BBK - Chiều 05/9, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ngân hàng Vietinbank Bắc Kạn, UBND xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm và các nhà hảo tâm đến trao tặng quà cho điểm trường tiểu học, mầm non Hồng Mú, xã Giáo Hiệu nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Công văn số 1108-CV/ĐUCA ngày 04/7/2024 của Đảng ủy Công an tỉnh về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2024); Kế hoạch số 154/KH-CAT-PV01 ngày 27/3/2024 của Giám đốc Công an tỉnh về giúp đỡ xã Giáo Hiệu trong xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Đoàn cán bộ trao tặng tivi cho điểm trường.

Tổng giá trị quà tặng trong dịp này là 16 triệu đồng, gồm: 01 ti vi, 20 chăn ấm, 20 ba lô đựng đồ dùng học tập

Mùa đông sắp đến gần, những chiếc chăn ấm sẽ làm vơi đi cái lạnh trên điểm trường vùng cao.

Đoàn tình nguyện chụp ảnh lưu niệm trước khi chia tay thầy và trò điểm trường Hồng Mú.

Số quà tặng nói trên thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Chi bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ cùng các đơn vị phối hợp, chia sẻ với thầy và trò điểm trường vùng cao còn nhiều khó khăn tại xã Giáo Hiệu./.