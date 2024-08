Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Yên Hân

Các đại biểu dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Yên Hân.

Đến dự có các ông: Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Chợ Mới và đông đảo bà con nhân dân xã Yên Hân.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 138 xã Yên Hân đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ".

Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an xã (cơ quan thường trực của BCĐ 138 xã) phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được 16 buổi với 823 lượt người tham gia. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp được nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm. Trên địa bàn xã đang duy trì 10 mô hình tự quản “Hộ an toàn, thôn bản, tổ dân phố bình yên” và 01 mô hình 3 không “Không ma túy, không bạo lực gia đình, không tệ nạn xã hội”. Các mô hình đã hoạt động hiệu quả, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Ban Chỉ đạo 138 của xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã thực hiện công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh; quản lý hoạt động của người nước ngoài, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn; quản lý việc buôn bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Từ năm 2023 đến nay lực lượng Công an xã đã tổ chức ký cam kết không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo tại 3 trường học, 10 thôn bản trên địa bàn xã với hơn 1.000 lượt người tham gia. Tuyên truyền, vận động, thu hồi được 06 khẩu súng tự chế, 04 viên đạn quân dụng… 6 tháng đầu năm nay tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không có tội phạm về trật tự xã hội, không có tội phạm về ma túy.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Hân đã đạt được trong phong trào bảo vệ ANTQ. Đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã cần đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tích cực, tự giác tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả, đặc biệt là mô hình tự quản về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Mỗi người dân hãy là một hạt nhân tích cực trong việc theo dõi, giúp đỡ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng thôn, xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ…

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Yên Hân.

Tại ngày hội, các thôn đã ký kết giao ước thi đua xây dựng xã Yên Hân điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2023-2025.

Dịp này, UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen cho tập thể Nhân dân và cán bộ xã Yên Hân; cá nhân ông Lê Ngọc Quyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới; trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã. Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể Công an huyện Chợ Mới; ông Lê Phúc Thâm, Chủ tịch UBND xã Yên Hân và Thượng úy Đặng Nho Quảng, Đội Tham mưu, Công an huyện Chợ Mới./.