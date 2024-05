Người dân kiến nghị sớm giải quyết tình trạng đất đá tràn vào nhà dân

BBK - Theo phản ánh của hộ anh Nông Thành Long, thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang (TP. Bắc Kạn)- hộ dân bị ảnh hưởng do thi công Dự án Khu dân cư Thôm Dầy từ năm 2023, tối 30/4, rạng sáng 01/5/2024, mưa lớn khiến đất, đá ở khu vực đằng sau nhà tiếp tục tràn xuống gây vùi lấp sân nhà và vườn của gia đình.

Đêm 30/4, rạng sáng 01/5/2024, sau khi có mưa lớn đất đá lại tràn xuống sân nhà anh Nông Thành Long.

Từ cuối năm 2023, gia đình anh Nông Thành Long đã có đơn gửi các cấp chính quyền phản ánh đất đá thường xuyên tràn vào nhà do thi công Dự án Khu dân cư Thôm Dầy. Tuy nhiên, đến nay các đơn vẫn chưa được giải quyết. Nay đã bắt đầu vào mùa mưa, các thành viên trong gia đình rất hoang mang, lo ngại nếu có mưa to hơn nữa thì đất, đá phía sau nhà lại có nguy cơ tràn vào nhà.

Một số vật dụng phục vụ sinh hoạt, sản xuất của gia đình bị bùn đất vùi lấp.

02 lá đơn, gửi ngày 02/10/2023 và ngày 04/12/2023 trình bày sự việc và đề nghị Ủy ban nhân dân xã Dương Quang, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn giải quyết. Đơn cũng được gửi đến UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị xem xét chỉ đạo giải quyết.

Cây trồng trên đồi phía sau nhà anh Long cũng bị đất đá vùi lấp.

Sau khi gửi đơn, ngày 13/12/2023, gia đình nhận được phiếu chuyển đơn của UBND tỉnh và ngày 18/12/2023 nhận được phiếu chuyển đơn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Nội dung 02 phiếu chuyển đơn này đều đề nghị UBND thành phố Bắc Kạn và Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả xử lý. Tuy nhiên, anh Long cho hay, đến hết tháng 4/2024 gia đình vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của hai cơ quan chức năng nêu trên.

Anh Nông Thành Long, thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang.

Anh Nông Thành Long phản ánh: Tháng 8/2023, khi mưa to đất đá tràn xuống sân nhà, gia đình đã kiến nghị UBND xã đề nghị đơn vị thi công khắc phục và có giải pháp ngăn chặn tình trạng sạt lở. Tháng 9/2023, gia đình thấy đơn vị thi công đem đá về đổ định xây kè chắn nhưng gia đình không đồng ý với lý do kè chắn tiếp tục được xây trên một phần đất vườn đồi của gia đình nhưng chưa được bồi thường; phương án xây kè đá chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nên gia đình cho rằng không bảo đảm an toàn, kém hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: UBND thành phố sẽ rà soát, xem xét lại việc chậm trễ trả lời đơn cho hộ gia đình anh Nông Thành Long, nếu thuộc trách nhiệm của UBND thành phố. Đối với vấn đề đất đá trôi xuống ảnh hưởng đến nhà dân, ngày 06/5/2024, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn cùng đơn vị thi công và UBND xã Dương Quang phối hợp xem xét cụ thể, thống nhất phương án khắc phục với gia đình trong thời gian sớm nhất./.