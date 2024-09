Tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH cho Công an cấp xã

BBK - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) cho lực lượng Công an cấp xã, thị trấn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 24 đến 27/9.

Trong thời gian tập huấn (từ ngày 24 đến 27/9), 216 học viên được chia thành 02 lớp, thành phần gồm các cán bộ Công an cấp xã được phân công thực hiện công tác PCCC và CNCH thuộc Công an các huyện, thành phố, được lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH quán triệt một số nội dung cơ bản về công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; công tác nghiệp vụ PCCC và CNCH của Công an cấp xã; hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở…

Thông qua tập huấn, giúp học viên nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về PCCC và CNCH, kỹ năng cá nhân và một số kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, CNCH cho lực lượng Công an cấp xã; qua đó chủ động phòng ngừa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác PCCC và CNCH ngay từ cơ sở./.