Tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Sông Cầu

BBK - Chiều 02/8, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2024 tại phường Sông Cầu (thành phố Bắc Kạn).

Tại Ngày hội, các tổ đã ký kết giao ước thi đua xây dựng phường Sông Cầu trở thành điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2023 - 2025.

Đến dự có các ông: Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố Bắc Kạn và đông đảo Nhân dân trên địa bàn phường.

Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân phường Sông Cầu quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, tạo khí thế thi đua sôi nổi và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh...

Đến nay, phường đã xây dựng và duy trì 5 mô hình hoạt động hiệu quả như Hộ an toàn, tổ dân phố bình yên; Tổ tự quản về ANTT; Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng… bảo đảm giải quyết tốt các vụ việc nhỏ phát sinh ở cơ sở, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội...

7 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an phường đã tập trung tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 , đảm bảo hoàn thành vượt chỉ tiêu Công an thành phố giao. Làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, gọi hỏi răn đe giáo dục đối với 100% các đối tượng trong diện quản lý. Tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn được 37 buổi. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phấn đấu giảm 5% tội phạm trên địa bàn phường.

Quản lý và duy trì hoạt động mô hình "Camera an ninh" với 10 thiết bị camera phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, phân công người quản lý, giúp đỡ, giáo dục 14 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ở địa phương.

Ngoài ra, phường đã thành lập mới 4 Tổ liên gia PCCC, 2 Điểm chữa cháy công cộng; tham gia Hội thi nghiệp vụ PCCC cấp thành phố năm 2024. Tổ chức triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; kiện toàn, thành lập 08 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 27 thành viên.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Sông Cầu đã đạt được trong phong trào bảo vệ ANTQ. Đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương cần đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tích cực, tự giác tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả, đặc biệt là mô hình tự quản về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Mỗi người dân hãy là một hạt nhân tích cực trong việc theo dõi, giúp đỡ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng thôn, xã điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen, Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, Công an tỉnh và UBND phường Sông Cầu vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tổ chức tốt Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ./.