UBND tỉnh Bắc Kạn và Quân đoàn 12 tọa đàm về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn; Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ một số nét khái quát về tình hình địa bàn, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Bắc Kạn; các khu vực trọng điểm về quốc phòng – an ninh trên địa bàn; về tổ chức biên chế và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh; chức năng, nhiệm vụ của Quân đoàn 12. Quá trình sáp nhập, thành lập; tổ chức biên chế của Quân đoàn 12; những kết quả nổi bật của Quân đoàn từ khi thành lập đến nay; việc xây dựng công trình phòng thủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; các phương án ứng phó với thảm hoạ, sự cố thiên tai; tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao việc giao lưu, toạ đàm giữa Quân đoàn 12 với tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh cơ bản ổn định. Qua công tác giao lưu, toạ đàm giúp địa phương và đơn vị hiểu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, tăng cường gắn bó hơn nữa trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tiếp tục tăng cường công tác giao lưu, trao đổi thông tin, nâng cao năng lực giữa cấp ủy, cơ quan các cấp của tỉnh, đặc biệt là Bộ CHQS tỉnh với Quân đoàn 12, tạo sự gắn kết trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ QP - QSĐP và khi có tình huống tác chiến xảy ra./.